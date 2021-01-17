Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина завершила работу над очередным проектом, в котором сыграла врача скорой помощи. Актриса призналась, что съемки сериала не обошлись без эротических сцен. Звезда рассказала, как происходит страсть на площадке.

Сразу после финала реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина вернулась на съемочную площадку нового украинского сериала о враче скорой помощи, который выйдет на экраны только осенью. После нескольких месяцев съемок работа над проектом наконец завершилась. В инстаграм-профиле главная героиня рассказала, как овладевала медицинской терминологией и играла в эротических сценах.

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Актриса подчеркнула, что работа над сериалом была нелегкой. Команде приходилось изображать лето зимой, когда выпал снег, работать в невероятном ритме, переснимать множество сцен, изучать медицинскую терминологию и на ходу делать сценарий приближенным к жизни.

Ксения Мишина призналась, что едва ли не самым большим испытанием для нее стал холод. От мороза ее не спасало даже термобелье, которое для работы в кадре актрисе приобрел возлюбленный Александр Эллерт.

"Наиболее критично для меня в процессе съемок – холод. Я – льдинка, какое бы термобелье мне ни купил Эллерт. К тому же у меня есть одна особенность – от холода блокируется речевой аппарат", – подчеркнула звезда.

Ксения Мишина о съемках эротических сцен

Работа над сериалом не обошлась без постельных сцен. Знаменитость поделилась, что в кинематографе уже не принято снимать интимные кадры, когда актеры изображают страсть под одеялом. Поэтому все эротические движения Ксении Мишиной приходилось демонстрировать по-настоящему под прицелом камеры и режиссера.

"Под одеялом" уже не то. Если это секс, то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнажение, поэтому прикрыться бюстгальтером еще можно, а вот движения, будь добра, сыграй максимально правдиво,

– поделилась звезда.



Ксения Мишина на съемках сериала / Фото Instagram / @misha.k.ua