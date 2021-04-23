Після чуток про розрив з Еллертом: Ксенія Мішина розповіла про зміни заради кохання

У мережі обговорюють ймовірний розрив "Холостячки" Ксенії Мішиної та її обранця Олександра Еллерта. На тлі чуток про розлучення дівчина порозмірковувала на тему змін заради кохання, зазначивши, що кожній людині потрібна людина і саме це є основою любові.

Ксенія Мішина спровокувала розмови про розрив з Еллертом, видаливши усі спільні фото та відписавшись від його сторінки. Тепер вона поділилася своїми думками щодо кохання. Підписники зазначають, що новий допис адресований саме Олександрові.

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Ксенія Мішина про зміни заради кохання

Акторка у своїй публікації назвала кожну людину окремим світом. А загалом таких світів є понад 7 мільярдів.

Абсолютно різних, унікальних, складних, дивовижних світів! Не зважаючи на всі відмінності, їх поєднує одне – бажання любові та щастя. І все влаштовано так, що інколи цим світам неймовірно важко взаємодіяти,

– написала Мішина.

"Світи зустрічаються випадково, ймовірно, за розкладом Творця. І як би один світ не вважав неправильним, зламаним і недосконалим інший світ, всередині він все одно відчуває тяжіння, тим заповітним бажанням любові.

І мета – навчитися мирити світи! Така складна, але водночас цікава задача. І помиритися світи можуть тільки, почавши з себе, розширяючи себе і приймаючи чужу "недосконалість" та унікальність. Саме тоді приходить розуміння, що той світ у своєму світі прав і в нього такий світоустрій", – поділилася Ксенія.

Мішина наголосила, що найцінніше те, що через деякий час кожен світ починає змінюватися. Тому що так задумано творцем світів. Оскільки світові потрібен світ – людині потрібна людина. І лише так з'являється справжня любов.

У коментарях прихильники акторки зазначають, що такий допис адресований лише одній людині – Еллерту.