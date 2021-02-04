Буде тягнутися і розвиватися: Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Еллертом

Після фіналу шоу "Холостячка" увага мільйонів українців прикута до пари Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Закохані не приховують свої почуття від публіки та відверто розповідають, як розвивається їхній роман.

Джерело: інстаграм Ксенії Мішиної

Новий допис актриса присвятила темі стосунків та завуальовано поділилась особистим. До участі в проєкті "Холостячка" Ксенія Мішина мала складні романи, у двох з яких було місце насильству та аб'юзу. Тому вона вкотре наголосила, як важливо обирати гідних партнерів.

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Ксенія Мішина про стосунки з Олександром Еллертом

Знаменитість зізналась, що часто абсолютно різні, на перший погляд, люди будують міцні стосунки. Однак саме такі партнери, на думку Ксенії Мішиної, підсвічують темні місця одне одного, люблять не за щось, не всупереч, а просто так. Вона наголосила, що в стосунках важливо приймати кохану людину справжньою та вдосконалюватися разом з нею.

Мета – не змінювати партнера, а плекати цілісну особистість в собі, і тоді ваш партнер або буде тягнутися за вами і розвиватися, або ні, і тоді все,

– наголосила Ксенія Мішина.

Схоже, у такий спосіб зірка спробувала пояснити зміни, на які наважився Олександр Еллерт у стосунках з нею. Нагадаємо, він відмовився від алкоголю та м'яса і почав займатися йогою, як і кохана. Раніше друг коміка Андрій Рибак пояснив, що Ксенія дуже вимоглива, тому Еллерт йде на поступки.

Фото Ксенії Мішиної з Олександром Еллертом

Зворушливий пост актриса доповнила милим фото з Олександром Еллертом, зробленим під час чергових зйомок. У кадрі вона красувалась у білому светрі розміру оверсайз, лосинах та в'язаних шкарпетках. Ксенія Мішина розпустила розкішне довге волосся та нанесла макіяж з акцентом на очі. Натомість гуморист постав у ніжно-блакитному худі.

Разом пара позувала на кухні, сидячи за обіднім столом. Зірка закинула ноги на коханого і пригорнулась до нього. Під час зйомки вони постійно сміялись, тому на світлині зображені зі щирими усмішками і закоханими поглядами.



Ксенія Мішина і Олександр Еллерт / Фото Instagram / @misha.k.ua