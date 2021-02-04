После финала шоу "Холостячка" внимание миллионов украинцев приковано к паре Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Влюбленные не скрывают свои чувства от публики и откровенно рассказывают, как развивается их роман.

Источник: инстаграм Ксении Мишиной

Новую публикацию актриса посвятила теме отношений и завуалированно поделилась личным. До участия в проекте "Холостячка" Ксения Мишина имела сложные романы, в двух из которых было место насилию и абьюзу. Поэтому она в очередной раз подчеркнула, как важно выбирать достойных партнеров.

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Ксения Мишина об отношениях с Александром Эллертом

Знаменитость призналась, что часто совершенно разные, на первый взгляд, люди строят крепкие отношения. Однако именно такие партнеры, по мнению Ксении Мишиной, подсвечивают темные места друг друга, любят не за что-то, не вопреки, а просто так. Она подчеркнула, что в отношениях важно принимать любимого человека настоящим и совершенствоваться вместе с ним.

Цель – не менять партнера, а лелеять целостную личность в себе, и тогда ваш партнер либо будет тянуться за вами и развиваться, либо нет, и тогда все,

– подчеркнула Ксения Мишина.

Похоже, таким образом звезда попыталась объяснить изменения, на которые решился Александр Эллерт в отношениях с ней. Напомним, он отказался от алкоголя и мяса и начал заниматься йогой, как и возлюбленная. Ранее друг комика Андрей Рыбак объяснил, что Ксения очень требовательная, поэтому Эллерт идет на уступки.

Фото Ксении Мишиной с Александром Эллертом

Трогательный пост актриса дополнила милым фото с Александром Эллертом, сделанным во время очередных съемок. В кадре она красовалась в белом свитере размера оверсайз, лосинах и вязаных носках. Ксения Мишина распустила роскошные длинные волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. А юморист предстал в нежно-голубом худи.

Вместе пара позировала на кухне, сидя за обеденным столом. Звезда закинула ноги на любимого и прижалась к нему. Во время съемки они постоянно смеялись, поэтому на фото изображены с искренними улыбками и влюбленными взглядами.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото Instagram / @misha.k.ua