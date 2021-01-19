Навіть після хепі-енду "Холостячки" увага публіки до учасників не вщухає. Півфіналіст проєкту Андрій Рибак розповів про реальні стосунки друга Олександра Еллерта з Ксенією Мішиною. Він зізнався, що заради кохання чоловік йде на поступки.

Попри те, що стосунки Ксенії Мішиної з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом склались ідеально, учасники реаліті-шоу продовжують розповідати про почуття до головної героїні в численних інтерв'ю. Один з найскандальніших учасників Андрій Рибак поспілкувався з журналісткою Анною Олицькою на тему проєкту. Для програми "Досвидания" радіоведучий розповів, як змінився його друг поряд з акторкою.

До теми "Холостячка": Андрій Рибак розповів правду про стосунки Еллерта та Мішиної

Андрій Рибак про почуття Олександра Еллерта до Ксенії Мішиної

Гуморист зізнається, що навіть на проєкті "Холостячка" у них з другом і колегою не було ані конкуренції, ані заздрощів, ані ревнощів. Тому Андрій Рибак був радий, що Ксенія Мішина вирішила будувати стосунки саме з Олександром Еллертом. Якщо перемога в шоу не вплинула на дружбу Рибака та Еллерта, то суттєво змінила останнього.

Чоловік не приховує, що заради коханої друг готовий змінюватися та йти на поступки. Схоже, Андрій Рибак натякає на те, що Еллерт відмовився від алкоголю та м'яса через переконання Ксенії Мішиної та навіть почав займатися йогою. Радіоведучий наголосив, що така модель поведінки не для нього.

Ксюша більш вимоглива, але видно, що зараз Саша частіше йде на поступки, ніж він робив це раніше. Думаю, через кохання. Саша вибрав ту модель поведінки, яка йому комфортна. Я б, напевно, так не робив. Тому вибір, у підсумку, правильний,

– поділився Андрій Рибак.

Він впевнений, що почуття Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта одне до одного не згаснуть ще довго. На думку Рибака, закохані можуть залишитися разом назавжди.

"Дай Боже, щоб жили щасливо. Я ж їм написав: "Діточок, як на небі зірочок". Я думаю, що цей союз цілком може проіснувати все життя, якщо вони все зроблять правильно", – наголосив учасник "Холостячки".



Андрій Рибак з Олександром Еллертом і Ксенією Мішиною / Фото з інстаграму