Ксенія Мішина про поповнення в сім'ї: Саша хоче близнюків
Українська акторка, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина дала відверте інтерв'ю. Дівчина зізналася, що вона зі своїм обранцем Олександром Еллертом вже задумувалися над поповненням у сім'ї і він хоче близнюків.
Джерело: "31 питання від Люкс FM"
Ксенія Мішина розповіла про роботу актриси, участь у шоу "Холостячка", стосунки з сином та з Олександром Еллертом. Дівчина відповіла ще на багато цікавих запитань.
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Ведучий проєкту “31 питання” Слава Дьомін поцікавився у Ксенії, що вона хоче реалізувати до 40 років. Вона поділилася, що ці цілі стосуються кар'єри, сім'ї. Зокрема, Мішина прагне знову стати мамою.
Ксенія Мішина про поповнення у сім'ї
Через декілька днів після фіналу "Холостячки" Ксенія та Олександр почали жити разом. Вони будують плани на спільне майбутнє та насолоджуються романтичним періодом своїх стосунків. Також закохані вже говорили про поповнення у сім'ї.
Мішина та Еллерт дуже хочуть спільного малюка. Акторка зізналася, що прагне стати мамою дівчинки, оскільки сина вже має від попередніх стосунків. Про доньку мріє й Олександр, проте чоловік хоче одразу двох.
Саша хоче близнюків. Мені дуже подобається ця ідея, вона просто божевільна. Близнючки ж можуть бути такими прикольними. Будуть сестри Еллерт,
– розповіла Ксенія.
Нагадаємо, Ксенія Мішина виховує сина Платона, а Олександр – доньку Елю. Шоумен підтримує стосунки з дівчинкою, проводить разом із нею багато часу. Після проєкту Платон дуже зрадів, що Еллерт житиме разом із ним та мамою. Хлопчик також подружився з Елею. Усі вони добре спілкуються.
Інтерв'ю Ксенії Мішиної: дивіться відео онлайн
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