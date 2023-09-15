Cвіт цей дикий, – Ксенія Мішина процитувала пісню українського гурту, який замовчує війну

Днями популярна українська акторка Ксенія Мішина поділилась з підписниками новими фото. На поширених кадрах знаменитість елегантно позувала із мейкапом з акцентом на очах. Водночас найцікавішим виявився підпис до публікації акторки.

Там вона залишила рядок з пісні українського рок-гурту Machete, який замовчує російську агресію. Колектив навіть оголосив про концерти в Росії та пояснив свою ідею виступити в країні-терористці бажанням "нести любов".

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Ксенія Мішина процитувала рок-гурт Machete

Вона під своєю новою публікацією написала текст з пісні "Ныряй без остатка", який переклала на укранську мову.

І дивлюсь на світ цей дикий, ніби як на шоу,

– зазначила акторка.

Оригіналі такий: "Как же мне хорошо, что я тебя нашел, и смотрю на этот мир на дикий, как на шоу".