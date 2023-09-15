Cвіт цей дикий, – Ксенія Мішина процитувала пісню українського гурту, який замовчує війну
Джерело:Ксенія Мішина
Днями популярна українська акторка Ксенія Мішина поділилась з підписниками новими фото. На поширених кадрах знаменитість елегантно позувала із мейкапом з акцентом на очах. Водночас найцікавішим виявився підпис до публікації акторки.
Там вона залишила рядок з пісні українського рок-гурту Machete, який замовчує російську агресію. Колектив навіть оголосив про концерти в Росії та пояснив свою ідею виступити в країні-терористці бажанням "нести любов".
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Ксенія Мішина процитувала рок-гурт Machete
Вона під своєю новою публікацією написала текст з пісні "Ныряй без остатка", який переклала на укранську мову.
І дивлюсь на світ цей дикий, ніби як на шоу,
– зазначила акторка.
Оригіналі такий: "Как же мне хорошо, что я тебя нашел, и смотрю на этот мир на дикий, как на шоу".
Хто такі Machete?
- Це український рок-гурт. Його засновником є виконавець Ярослав Малий, який родом з Кривого Рогу. Старт творчості артиста пройшов в Москві, втім, вже в лютому 2015 року разом із сім'єю він переїхав з Росії в Україну.У цей період співак також презентував альбом "Война и мир", де згадується про військові дії на Донбасі 2014 року.
- Не зважаючи на українське походження засновника, пісні гурту виконуються російською мовою. Зокрема, найбільшу популярність Machete здобула завдяки треку "Нежность". На сьогодні кліп на пісню переглянули понад 70 мільйонів разів.
- Раніше Ярослав Малий підтримував Україну, але через 5 років відновив гастрольну діяльність у Росії. У 2020 році в інтерв'ю УП він назвав розв'язану Росією війну на сході України "війною бізнес-еліт, а не між людьми".
- Після початку широкомасштабного вторгнення Росії співак мовчить про кровопролитну війну в Україні, а в березні 2023-го в Москві відбулася презентація нового альбому Machete.