Завжди був поруч, – Ксенія Мішина розповіла, як війна змінила стосунки з Еллертом

Українська акторка Ксенія Мішина порвала з Олександром Еллером, але війна змусила їх знову підтримувати зв'язок. Зірка відповіла, які стосунки зараз мі ж парою.

Останній рік стосунки між Ксенією Мішиною та Олександром Еллертом були вкрай складні – вони то сходилися, то знову розривали зв'язок. Але війна знову об'єднала пару.

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Ксенія Мішина відносила спілкування з Еллертом

Акторка розповіла, що 24 лютого Олександр Еллерт одразу їй зателефонував. Вони разом поїхали в Буковель.

Коли почалася війна, я сказала: Все, ми їдемо на захід України. Ми виїхали о 6 ранку, а змогли виїхати з Києва о 13:00. Мені одразу зателефонував Сашко. Він запропонував допомогу, ми зустрілися і поїхали разом. Всі проблеми відійшли на задній план і життя змінилося в одну хвилину,

– зізналась Ксенія.

"Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок, була велика компанія, і його друзі й мої, ми всі попрямували туди. Саша був без Елі (дочки Еллерта). Еля залишилася з мамою, в неї народився братик – її мама народила. Вони теж виїхали. Саша віддав їм свою машину, а ми вирушили на моїй", – додала вона.

Які стосунки між парою зараз

Ксенія Мішина зізналась, що ще до вторгнення їхні стосунки були дуже різними.

"Сашко завжди був поруч. Він намагався відновити стосунки. Дуже багато образ, аби отак відновлювати… Була трохи вичерпана довіра до цієї людини й такі обставини змусили бути поруч. Були дуже критичні моменти, коли ми обидва розуміли, що треба бути окремо. Ми розходились, потім знову починали, потім знову розходилися. Я давала багато шансів. Це життя, це процес. Як каша, яка вариться, вариться, і все ніяк не звариться", – зазначила акторка.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму

Під час життя в Буковелі Ксенія та Олександр не були парою, як і не є нею зараз. Вони перестали спілкуватися після того, як акторка виїхала до Бельгії.

"Ми не говорили про це, просто були разом. Я завжди говорю правду. Якщо на той момент, коли давала інтерв'ю, це була крапка, я говорила, що це – крапка. Потім, через деякий час, кілька місяців, знову налагоджувалось спілкування. Я просто можу сказати зараз, що ми не разом. Я поїхала. Ми спілкувалися, він іноді мені писав, але я зараз не знаю, де він. Можливо колись ми з ним будемо спілкуватися. Я взагалі нічого не заперечую в цьому житті", – підсумувала зірка.