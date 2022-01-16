Ксенія Мішина приїхала в рідний Крим і показала будинок, в якому жила: відео

16 січня 2022 , 17:26
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Джерело:

інстаграм Ксенії Мішиної

Акторка завершила зйомки в черговому проєкті й поїхала в Крим до мами. З собою Ксенія Мішина взяла сина Платона. Вона вперше показала будинок, у якому минуло її дитинство, і школу.

У рідний Севастополь, що в окупованому Криму, Ксенія Мішина приїжджає рідко. Там залишилась жити її мама, тому зірка навідується на малу батьківщину, коли в жінки не виходить приїхати в Київ. Після різдвяних свят вона повезла сина до бабусі й сама "ненадовго помчалась у дитинство". 

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Після довгої дороги акторка та Платон відсипались до обіду, а після пішли на базар "за всякими смаколиками". Як зізналась Мішина, це програма стандарт. 

"Як же цінні ці моменти, коли є можливість поспати, особливо в рідному домі, у мамочки", – поділилась "Холостячка".

Цікаво, востаннє Ксенія Мішина була в Криму в липні 2021 року, одразу після того, як  розійшлася з Олександром Еллертом. З подругами вона відпочивала в Ялті

Як виглядає будинок Ксенії Мішиної в Криму 

Як з'ясувалось, мама Ксенії Мішиної живе в тій же квартирі, в якій росла її зіркова донька. Вона не стала знімати саму оселю, натомість показала вид з вікна – двір з дитячим майданчиком і Чорне море. 

Це двір мого дитинства, за цим будинком моя школа. А це вигляд з іншого вікна і прямо на море,
– розповіла Ксенія Мішина. 

Ксенія Мішина в Криму з мамою / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Зауважимо, нещодавно Ксенія Мішина купила квартиру в Києві – це житло на Лівому березі з 4 кімнатами. За ці гроші зірка могла придбати будинок за містом, але відклала мрію на потім, поки Платон не підросте.
Автор: Марина Джура