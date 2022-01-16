Ксенія Мішина приїхала в рідний Крим і показала будинок, в якому жила: відео
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Акторка завершила зйомки в черговому проєкті й поїхала в Крим до мами. З собою Ксенія Мішина взяла сина Платона. Вона вперше показала будинок, у якому минуло її дитинство, і школу.
У рідний Севастополь, що в окупованому Криму, Ксенія Мішина приїжджає рідко. Там залишилась жити її мама, тому зірка навідується на малу батьківщину, коли в жінки не виходить приїхати в Київ. Після різдвяних свят вона повезла сина до бабусі й сама "ненадовго помчалась у дитинство".
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Після довгої дороги акторка та Платон відсипались до обіду, а після пішли на базар "за всякими смаколиками". Як зізналась Мішина, це програма стандарт.
"Як же цінні ці моменти, коли є можливість поспати, особливо в рідному домі, у мамочки", – поділилась "Холостячка".Цікаво, востаннє Ксенія Мішина була в Криму в липні 2021 року, одразу після того, як розійшлася з Олександром Еллертом. З подругами вона відпочивала в Ялті.
Як виглядає будинок Ксенії Мішиної в Криму
Як з'ясувалось, мама Ксенії Мішиної живе в тій же квартирі, в якій росла її зіркова донька. Вона не стала знімати саму оселю, натомість показала вид з вікна – двір з дитячим майданчиком і Чорне море.
Це двір мого дитинства, за цим будинком моя школа. А це вигляд з іншого вікна і прямо на море,
– розповіла Ксенія Мішина.
Ксенія Мішина в Криму з мамою / Фото з інстаграм-сторіс акторкиЗауважимо, нещодавно Ксенія Мішина купила квартиру в Києві – це житло на Лівому березі з 4 кімнатами. За ці гроші зірка могла придбати будинок за містом, але відклала мрію на потім, поки Платон не підросте.