Будемо звикати до тривог, – Ксенія Мішина повернулася до Києва з 10-річним сином

З Києва Ксенія Мішина втекла в перший день війни, 24 лютого. До квітня вона жила на заході України, а згодом виїхала на зйомки в Бельгію. У п'ятницю, 8 липня, акторка з сином повернулися додому.

З Бельгії 33-річна Ксенія Мішина їхала за кермом свого авто. У Львові вона зустрілася з подругою-журналісткою Аліною Доротюк, а на ранок вирушила до Києва.

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Ксенія Мішина про повернення до Києва

Я вдома. Такі відчуття круті. Тепер з Платохою будемо звикати до тривог, але сподіватися, що їх скоро зовсім не стане,

– заявила Ксенія Мішина.

Зірка зауважила, що місцевість на Заході країни й на Київщині дуже відрізняється, адже там "тихе сільське життя, гори, лелеки, доглянуті будинки", а дорогою до столиці вона побачила десятки зруйнованих осель і бізнесів.

"Ну якого х*ра ця чернь вирішила змінити нам життя й когось асвабадить? Ну якого?" – емоційно написала акторка. Мішина зізналася, що Київ більше не буде для неї таким, як до 24 лютого. Перш за все тому, що в ньому не вистачає її рідних.

"Поки був проєкт, я багато працювала, паралельно роблячи справи й піклуючися про сина. Думати не було коли, а зараз є. І я зрозуміла, що мій Київ буде зовсім інший, адже там не вистачає багатьох близьких мені людей. У цей Новий рік ми ніби відчули й дивом зібралися в Києві такою великою родиною. Це було дуже душевно й весело. А зараз мені доводиться прийняти той факт, що я не знаю, коли я побачу й обійму маму й тата", – поділилася акторка.

Ксенія Мішина прокоментувала повернення до Києва / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Хто з зірок нещодавно повернувся в Україну

Співачка Оля Полякова приїхала до Києва з Франції і разом з Максом Барських дала концерт у метро на станції "Майдан Незалежності".

приїхала до Києва з Франції і разом з Максом Барських дала концерт у метро на станції "Майдан Незалежності". Артистка Тіна Кароль також вдома під Києвом. В інстаграмі вона похизувалася урожаєм черешень і показала залізні "їжаки" на вулицях міста.