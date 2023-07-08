Ксенія Мішина розплакалася, прощаючись з мамою, яка живе в окупованому Криму

Ксенія Мішина кілька тижнів провела з мамою та сином у Туреччині. Тепер зірка з Платоном вирушила додому. Вона показала чуттєве відео, як прощалася зі мамою зі сльозами на очах.

Раніше Мішина показувала відео зустрічі з мамою. Тоді вона зізналася, що не обіймала її вже 2,5 роки, адже жінка живе в окупованому Криму.

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Днями українська акторка поділилася з шанувальниками новим відео. В Інстаграмі Ксенія Мішина розмістила ролик, де не стримуючи сліз, міцно цілує та обіймає маму. Очевидно, актриса прощалася з мамою, бо вже повертається до України.

Також у відео є син зірки, 11-річний Платон, якого міцно зацілувала бабуся.

У дописі під постом Мішина зізналася, що для неї кожна зустріч з рідною людиною стала великою цінністю.

Так моторошно відчувати, що батьки вже давно не поруч і ти вже сама вранці вариш собі кашу… Тепер кожна зустріч – велика цінність. Чи існує щось дорожче батьківських обіймів? Не дозволяйте нікому і нічому зруйнувати це. Обійміть своїх батьків, якщо вони поруч. Подзвоніть, якщо далеко,

– закликала Мішина.

Українці в коментарях підтримали зірку. Багато шанувальників теж давно не бачили своїх рідних:

"Я би теж зараз міцно обійняла свою родину, вже більше року не бачилися, рідні під окупацією".

"Так чуттєво, що сльози навернулися на очі. Я свою маму не обіймала вже два роки".

"Як жахливо, що війна так поділила сім'ї. Швидше б це закінчилося і всі рідні возз'єдналися".

"Ви почалися з їхньої любові" – я аж розплакалась".

"Так зворушливо, аж до мурашок!"

"Родина – це найдорожче, що у нас є, цінуйте кожну мить, проведену разом. Обіймайте частіше батьків, приїзджайте в гості, поки є до кого, вони завжди чекають нас…"

Нагадаємо, що мама Ксенії Мішиної живе в окупованому Криму. Жінка прилетіла до Туреччини, аби побачитися з донькою. Сама акторка була востаннє в окупованому Криму напередодні повномасштабного вторгнення.

До слова, у травні цього року Ксенія Мішина не хотіла коментувати запитання про батьків, які живуть в окупованому Криму. Вона називала цю тему дуже особистою та болючою для неї, натякаючи про складнощі у стосунках.