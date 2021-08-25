Ксенія Мішина полетіла на Кіпр з Еллертом: екскоханих заскочили в аеропорту

У День Незалежності, 24 серпня, Ксенія Мішина полетіла на відпочинок на Кіпр. Зірка заявила, що відправилась у відпустку з сином Платоном, однак фани впевнені – до них приєднався Олександр Еллерт. Пару, яка нібито розійшлась у липні, заскочили в аеропорту.

Розповідаючи про відпустку, Ксенія Мішина заявила, що летить на Кіпр усього на три дні. З сином вона зупинилась в 5-зірковому готелі з виглядом на Середземне море.

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В інстаграм-сторіс акторка показала розкішний двомісний номер, в якому нібито є місце лише для неї та Платона. Щоправда, фани переконані, що з акторкою та її сином відпочиває переможець "Холостячки" Олександр Еллерт.

Знаменитість вже опублікувала перше фото з Кіпру, на якому позує на балконі в смарагдовій сукні в білизняному стилі.

Ксенія Мішина на Кіпрі / Фото з інстаграму "Холостячки"

За лічені години допис зібрав понад 60 тисяч лайків і сотню реакцій. Усе тому, що в коментарях користувачі інстаграму пишуть про Еллерта:

"Хто фотографував? Син чи Еллерт?";

"Коли Ксю знімала румтур, телефон Еллерта стояв на зарядці. У нього м'ятний чохол";

"І Еллерт показуй. Досить вам уже шифруватися. Ви все одно не вмієте це робити".

Ба більше, у тіктоці з'явилось відео, на якому Ксенія Мішина та Олександр Еллерт обіймають в аеропорту перед рейсом на Кіпр. Зірок зняли зі спини, однак сумнівів, що це саме вони, немає.

у той час, як Мішина активно публікує фото й відео з Кіпру, в інстаграм-сторіс Еллерта з'являються лише архівні кадри з галереї. Переможець "Холостячки", який зазвичай активно демонструє буденне життя в мережі, не ділиться новим контентом.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт в аеропорту / Скриншот з відео

Що відомо про ймовірне возз'єднання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта: