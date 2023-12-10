Ксенія Мішина здивувала новим кольором волосся 11-річного сина: "Свій власний Емінем"

Акторка Ксенія Мішина виховує 11-річного сина Платона. Вона підтримує його бажання, тому дозволила пофарбувати волосся.

На особистій сторінці в інстаграмі Ксенія Мішина поділилась новим відео. Вона показала, як її син Платон вирішив експериментувати з кольором волосся.

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Ксенія Мішина показала новий колір волосся сина

Акторка продемонструвала, що 11-річний син Платон кардинально змінив колір волосся. З русявого він перевтілився у платиновий блонд.

У ролику Ксенія Мішина та її син в автомобілі підспівують пісні білявого американського репера Емінема Without Me.

Коли тепер в тебе є свій власний Eminem,

– написала актриса під відео.

Ксенія Мішина показала сина: відео

Шанувальники по-різному відреагували на кардинально новий імідж 11-річного Платона. Однак більшість таки засипали підлітка компліментами: