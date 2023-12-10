На особистій сторінці в інстаграмі Ксенія Мішина поділилась новим відео. Вона показала, як її син Платон вирішив експериментувати з кольором волосся.
До слова Прогулянки разом та букет троянд: Ксенія Мішина і Слава Дьомін підігріли чутки про роман
Ксенія Мішина показала новий колір волосся сина
Акторка продемонструвала, що 11-річний син Платон кардинально змінив колір волосся. З русявого він перевтілився у платиновий блонд.
У ролику Ксенія Мішина та її син в автомобілі підспівують пісні білявого американського репера Емінема Without Me.
Коли тепер в тебе є свій власний Eminem,
– написала актриса під відео.
Ксенія Мішина показала сина: відео
Шанувальники по-різному відреагували на кардинально новий імідж 11-річного Платона. Однак більшість таки засипали підлітка компліментами:
- "Малому дуже пасує. Просто красунчик";
- "Вау. Він справжній красень";
- "Це вогонь";
- "Як же йому круто. Це просто розрив";
- "Який він класний";
- "Як круто він виглядає";
- "Як круто Платону".