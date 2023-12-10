На личной странице в инстаграме Ксения Мишина поделилась новым видео. Она показала, как ее сын Платон решил экспериментировать с цветом волос.

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Ксения Мишина показала новый цвет волос сына

Актриса продемонстрировала, что 11-летний сын Платон кардинально изменил цвет волос. Из русого он превратился в платиновый блонд.

В ролике Ксения Мишина и ее сын в автомобиле подпевают песни белокурого американского рэпера Эминема Without Me.

Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem,
– написала актриса под видео.

Ксения Мишина показала сына: видео

Почитатели по-разному отреагировали на кардинально новый имидж 11-летнего Платона. Однако большинство засыпали подростка комплиментами:

  • "Малому очень подходит. Просто красавчик";
  • "Вау. Он настоящий красавец";
  • "Это огонь";
  • "Как же ему круто. Это просто разрыв";
  • "Какой он классный";
  • "Как круто он смотрится";
  • "Как круто Платону".