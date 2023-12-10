На личной странице в инстаграме Ксения Мишина поделилась новым видео. Она показала, как ее сын Платон решил экспериментировать с цветом волос.
К слову Прогулки вместе и букет роз: Ксения Мишина и Слава Демин подогрели слухи о романе
Ксения Мишина показала новый цвет волос сына
Актриса продемонстрировала, что 11-летний сын Платон кардинально изменил цвет волос. Из русого он превратился в платиновый блонд.
В ролике Ксения Мишина и ее сын в автомобиле подпевают песни белокурого американского рэпера Эминема Without Me.
Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem,
– написала актриса под видео.
Ксения Мишина показала сына: видео
Почитатели по-разному отреагировали на кардинально новый имидж 11-летнего Платона. Однако большинство засыпали подростка комплиментами:
- "Малому очень подходит. Просто красавчик";
- "Вау. Он настоящий красавец";
- "Это огонь";
- "Как же ему круто. Это просто разрыв";
- "Какой он классный";
- "Как круто он смотрится";
- "Как круто Платону".