На личной странице в инстаграме Ксения Мишина поделилась новым видео. Она показала, как ее сын Платон решил экспериментировать с цветом волос.

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Ксения Мишина показала новый цвет волос сына

Актриса продемонстрировала, что 11-летний сын Платон кардинально изменил цвет волос. Из русого он превратился в платиновый блонд.

В ролике Ксения Мишина и ее сын в автомобиле подпевают песни белокурого американского рэпера Эминема Without Me.

Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem,

– написала актриса под видео.

Ксения Мишина показала сына: видео

Почитатели по-разному отреагировали на кардинально новый имидж 11-летнего Платона. Однако большинство засыпали подростка комплиментами: