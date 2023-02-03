Ксенія Мішина показала себе вагітною, коли набрала 31 кілограм: як вона виглядала – фото

Сина Платона акторка Ксенія Мішина народила у 22 роки. Тоді вона була в найбільшій своїй вазі – набрала 31 кілограм і не могла дивитися у дзеркало. Тепер зірка показала архівне фото й розповіла, як схудла.

Через кінозйомки Ксенія Мішина переїхала у Хорватію. Там вона взялася за своє тіло – регулярно ходить у басейн і спортзал, адже з початку повномасштабної війни набрала 7 кілограмів. Акторка давно повернулася в ідеальну форму, але вирішила розповісти, як худла вперше в житті – після пологів.

Читайте також "Наша гарніша": в мережі порівнюють "Міс Всесвіт 2022" та Ксенію Мішину

Як Ксенія Мішина виглядала вагітною

Зірка спробувала на своєму прикладі довести, що схуднути в декреті з маленькою дитиною можливо. На останньому місяці вагітності вона важила на 31 кілограм більше, ніж до. Після пологів вага не танула, тож відображення у дзеркалі її дратувало.

Дивіться, яка я гарна. Тут не дуже видно мої 31 кілограм. Та після пологів я настільки ненавиділа своє відображення у дзеркалі, що в мене немає жодного фото з того періоду. Але якби мені зараз мій мозок у мої 20, я б по іншому все сприймала,

– зізналася Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина вагітна / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Тоді, аби схуднути, Ксенія Мішина відмовилася від шкідливої їжі, бігала вранці та багато ходила пішки, Платон навіть звик засинати у візочку.

"Кожного дня я садила цього царя у візочок і довгими годинами гуляла з ним не зупиняючись. Їли ми де доведеться – у парках, на каміннях, на лавках. Засинав він тільки коли візочок рухався. А вже після того, як я перестала годувати, я почала бігати о 6 ранку. Ну і, звісно, дієта. Перестала повністю їсти все борошняне, солодке", – пригадала акторка.

Так, через рік Ксенія Мішина повернулася у свою звичну вагу – 49-50 кілограмів. На архівному фото з сином вона показалася вже стрункою.

Син Ксенії Мішиної Платон / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Ксенія Мішина з сином Платоном / Фото з інстаграм-сторіс акторки