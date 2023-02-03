Ксенія Мішина показала себе вагітною, коли набрала 31 кілограм: як вона виглядала – фото

3 лютого 2023, 13:52
Читать новость на русском

Джерело:

Ксенія Мішина

Сина Платона акторка Ксенія Мішина народила у 22 роки. Тоді вона була в найбільшій своїй вазі – набрала 31 кілограм і не могла дивитися у дзеркало. Тепер зірка показала архівне фото й розповіла, як схудла.

Через кінозйомки Ксенія Мішина переїхала у Хорватію. Там вона взялася за своє тіло – регулярно ходить у басейн і спортзал, адже з початку повномасштабної війни набрала 7 кілограмів. Акторка давно повернулася в ідеальну форму, але вирішила розповісти, як худла вперше в житті – після пологів.

Читайте також "Наша гарніша": в мережі порівнюють "Міс Всесвіт 2022" та Ксенію Мішину

Як Ксенія Мішина виглядала вагітною

Зірка спробувала на своєму прикладі довести, що схуднути в декреті з маленькою дитиною можливо. На останньому місяці вагітності вона важила на 31 кілограм більше, ніж до. Після пологів вага не танула, тож відображення у дзеркалі її дратувало. 

Дивіться, яка я гарна. Тут не дуже видно мої 31 кілограм. Та після пологів я настільки ненавиділа своє відображення у дзеркалі, що в мене немає жодного фото з того періоду. Але якби мені зараз мій мозок у мої 20, я б по іншому все сприймала,
– зізналася Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина вагітна / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Тоді, аби схуднути, Ксенія Мішина відмовилася від шкідливої їжі, бігала вранці та багато ходила пішки, Платон навіть звик засинати у візочку.

"Кожного дня я садила цього царя у візочок і довгими годинами гуляла з ним не зупиняючись. Їли ми де доведеться – у парках, на каміннях, на лавках. Засинав він тільки коли візочок рухався. А вже після того, як я перестала годувати, я почала бігати о 6 ранку. Ну і, звісно, дієта. Перестала повністю їсти все борошняне, солодке", – пригадала акторка.

Так, через рік Ксенія Мішина повернулася у свою звичну вагу – 49-50 кілограмів. На архівному фото з сином вона показалася вже стрункою.

Син Ксенії Мішиної Платон / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Ксенія Мішина з сином Платоном / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Нагадаємо, раніше блогерка Даша Квіткова розповідала, що після пологів схудла на 30 кілограмів. Коли народився син Лев, вона була 83 кілограми, тож худла цілеспрямовано. Зараз дівчина важить рекордно мало – 48 кілограмів. Однак, як каже, це не через спорт і здорове харчування, а через нерви. Ймовірно, через розрив з Нікітою Добриніним, про який оголосила наприкінці січня.
Автор: Марина Джура