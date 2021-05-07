Ще зовсім нещодавно у мережі були чутки про розрив зіркової пари, а тепер вони разом постають перед камерами у різних телешоу.

Цікаво Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відпочивають з Рибаком і його дівчиною в Одесі: відео

Мішина та Еллерт на "Мастер Шеф"

Акторка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото зі своїм обранцем. Вони разом позували на знімальному майданчику популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Ксенія постала перед камерою у білій сорочці, поверх якої одягнула червоний фартух. Довге розкішне волосся вона зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках.

Еллерт позував біля обраниці у світло-зеленій футболці й синьому фартуху.

Виявляється, він круто готує! Довго приховував свої здібності, але на "Мастер Шеф" розсекретив. А все заради чого? Заради нової сковорідки. Для мене! Але тепер готуватиме він! І знову ж – для мене,

– написала Мішина під фото.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт на "Мастер Шеф" / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

У коментарях прихильники знаменитої пари висловлюють коментарі на її адресу. Також радіють, що нарешті Олександр є разом із Ксенією на фото.