Ще зовсім нещодавно у мережі були чутки про розрив зіркової пари, а тепер вони разом постають перед камерами у різних телешоу.
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Мішина та Еллерт на "Мастер Шеф"
Акторка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото зі своїм обранцем. Вони разом позували на знімальному майданчику популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф".
Ксенія постала перед камерою у білій сорочці, поверх якої одягнула червоний фартух. Довге розкішне волосся вона зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках.
Еллерт позував біля обраниці у світло-зеленій футболці й синьому фартуху.
Виявляється, він круто готує! Довго приховував свої здібності, але на "Мастер Шеф" розсекретив. А все заради чого? Заради нової сковорідки. Для мене! Але тепер готуватиме він! І знову ж – для мене,
– написала Мішина під фото.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт на "Мастер Шеф" / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
У коментарях прихильники знаменитої пари висловлюють коментарі на її адресу. Також радіють, що нарешті Олександр є разом із Ксенією на фото.
- "Які ви красиві!"
- "Нарешті Саша з'явився! Любові та щастя вам!"
- "Ви дуже гарна пара!"
- "Наші улюблені та найкращі!"
- "Обожнюю вас! Разом ви просто шикарні!"