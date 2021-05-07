Еще совсем недавно в сети были слухи о разрыве звездной пары, а теперь они вместе предстают перед камерами в различных телешоу.

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Мишина и Эллерт на "Мастер Шеф"

Актриса на личной странице в Инстаграме опубликовала новое фото со своим избранником. Они вместе позировали на съемочной площадке популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Ксения предстала перед камерой в белой рубашке, поверх которой надела красный фартук. Длинные роскошные волосы она собрала в высокий хвост, а на лице сделала безупречный макияж в натуральных оттенках.

Эллерт позировал возле избранницы в светло-зеленой футболке и синем переднике.

Оказывается, он круто готовит! Долго скрывал свои способности, но на "Мастер Шеф" рассекретил. А все ради чего? Ради новой сковородки. Для меня! Но теперь будет готовить он! И опять же – для меня,

– написала Мишина под фото.



Ксения Мишина и Александр Эллерт на "Мастер Шеф" / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

В комментариях поклонники знаменитой пары высказывают комментарии в ее адрес. Также радуются, что наконец Александр вместе с Ксенией на фото.