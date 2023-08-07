Ксенія Мішина підкорила образом у мінісукні люксового бренду: фото з відпочинку в Карпатах
Джерело:Ксенія Мішина
Акторка Ксенія Мішина продемонструвала літній образ у сукні французького бренду. Вона показалась на відпочинку в Карпатах.
Українська акторка Ксенія Мішина оприлюднила нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась знімком з відпочинку.
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Новий образ Ксенії Мішиної
Актриса позувала на тлі краєвиду у стильній коричневій мінісукні з принтом від люксового французького бренду Celine. Вбрання з круглим вирізом та широкими бретелями, що перехрещувались на спині, підкреслювало фігуру Ксенії.
Мішина зібрала волосся у високий акуратний хвіст та зробила легкий макіяж. Увагу привертав і її манікюр у лавандовому кольорі.
Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
Схоже, зірка зараз перебуває на відпочинку з сином. Адже в дописі відзначила відпочинковий комплекс у Карпатах з краєвидом на Говерлу.
Шанувальники у коментарях поділилися враженнями від нового фото акторки:
- "Лялька";
- "Це щось просто. Дуже гарна";
- "Красуня";
- "Яка ти красунечка";
- "Коли все ідеально на фото";
- "Дуже гарна".