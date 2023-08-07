Украинская актриса Ксения Мишина обнародовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась снимком с отдыха.

Смотрите также С лихорадкой и потерей сознания, – Ксения Мишина оказалась в больнице под капельницей

Новый образ Ксении Мишиной

Актриса позировала на фоне пейзажа в стильном коричневом мини-платье с принтом от люксового французского бренда Celine. Наряды с круглым вырезом и широкими бретелями, перекрещивающимися на спине, подчеркивали фигуру Ксении.

Мишина собрала волосы в высокий аккуратный хвост и сделала легкий макияж. Внимание привлекал и ее маникюр в лавандовом цвете.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Похоже, звезда сейчас находится на отдыхе с сыном. Ведь в посте отметила комплекс отдыха в Карпатах с видом на Говерлу.

Поклонники в комментариях поделились впечатлениями от нового фото актрисы: