Украинская актриса Ксения Мишина обнародовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась снимком с отдыха.
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Новый образ Ксении Мишиной
Актриса позировала на фоне пейзажа в стильном коричневом мини-платье с принтом от люксового французского бренда Celine. Наряды с круглым вырезом и широкими бретелями, перекрещивающимися на спине, подчеркивали фигуру Ксении.
Мишина собрала волосы в высокий аккуратный хвост и сделала легкий макияж. Внимание привлекал и ее маникюр в лавандовом цвете.
Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Похоже, звезда сейчас находится на отдыхе с сыном. Ведь в посте отметила комплекс отдыха в Карпатах с видом на Говерлу.
Поклонники в комментариях поделились впечатлениями от нового фото актрисы:
- "Кукла";
- "Это что-то просто. Очень красивая";
- "Красавица";
- "Какая ты красавица";
- "Когда все идеально на фото";
- "Очень хорошая".