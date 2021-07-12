На світлині, яку побачили понад 800 тисяч фоловерів Ксенії Мішиної, переможець "Холостячки" Олександр Еллерт зображений у студентські роки. Він фотографувався на офіційний документ. 20-річним гуморист мав асиметричну зачіску з чубчиком – справа його волосся підстрижене коротко, а зліва – довге.

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Та що ви знаєте про моду,

– глузливо написала акторка.

"Він мені розказує, що за ним бігали дівчата, коли він вчився в школі", – поділилась Ксенія Мішина й голосно розсміялась. Тоді як Олександр Еллерт цілком серйозно заявив, що в юності він був ловеласом.

Олександр Еллерт в юності / Фото з інстаграм-сторіс Ксенії Мішиної

До слова, зіркова пара не вперше ділиться архівними фото. Незадовго після перемоги в "Холостячці" Олександр Еллерт показав, як вони з Ксенією Мішиною виглядали в дитинстві. Гуморист зробив милий колаж зі "свіжими" чорно-білими фотографіями, який розчулив мережу.