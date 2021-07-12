На фотографии, которую увидели более 800 тысяч фолловеров Ксении Мишиной, победитель "Холостячки" Александр Эллерт изображен в студенческие годы. Он фотографировался на официальный документ. У 20-летнего юмориста была асимметричная прическа с челкой – справа его волосы подстрижены коротко, а слева – длинные.

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И что вы знаете о моде,

– насмешливо написала актриса.

"Он мне рассказывает, что за ним бегали девушки, когда он учился в школе", – поделилась Ксения Мишина и громко рассмеялась. Тогда как Александр Эллерт вполне серьезно заявил, что в юности он был ловеласом.



Александр Эллерт в юности / Фото из инстаграм-сторис Ксении Мишиной

К слову, звездная пара не впервые делится архивными фото. Незадолго после победы в "холостячке" Александр Эллерт показал, как они с Ксенией Мишиной выглядели в детстве. Юморист сделал милый коллаж со "свежими" черно-белыми фотографиями, который умилил сеть.