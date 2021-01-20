Зіркова пара "Холостячки" Олександр Еллерт та Ксенія Мішина вже кілька місяців живуть разом. Однак спільними фото закохані радують прихильників вкрай рідко. Натомість обранець акторки показав, як вони з коханою виглядали в дитинстві. Архівні фото розчулили мережу.

Після фіналу "Холостячки" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт тривалий час приховували стосунки. Схоже, пара так звикла тримати романтичні почуття подалі від камер і сторонніх очей, що досі нечасто ділиться спільними світлинами в мережі. Днями обранець "Холостячки" опублікував в інстаграмі милий колаж, показавши як кохана та він сам виглядали в дитинстві.

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Дитячі фото Олександра Еллерта та Ксенії Мішиної

Комік оприлюднив перед 373-тисячною аудиторією фото Ксенії Мішиної, на якому вона постала ще крихіткою в дитячому садку. Акторка одягнена в блакитну сукню з білими мереживними вставками, високі білі шкарпетки та чорні туфлі. Біляве волосся дівчинки зібрали у високий хвіст, а зачіску прикрасили бантом. Перед камерою майбутня акторка позувала сидячи на стільці на тлі квітів та з телефонною трубкою в руках.

Натомість Олександр Еллерт похизувався знімком, на якому красувався в широких темно-зелених штанах, білій сорочці та коричневих черевиках. Варто зазначити, що в дитинстві він мав значно довше волосся, ніж зараз, тому виглядав кумедно.

"Майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії", – написав гуморист, процитувавши колишню першу леді США Елеонору Рузвельт.

Додамо, що колаж Олександр Еллерт доповнив "свіжими" чорно-білими фотографіями. Тому глядачі "Холостяки" та шанувальники їхнього союзу змогли оцінити, як змінились Еллерт і Ксенія Мішина. "Були прекрасні, а стали ще прекраснішими", – пишуть користувачі у фан-акаунтах.



Олександр Еллерт та Ксенія Мішина в дитинстві / Фото Instagram / @ellert_a