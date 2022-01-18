Ксенія Мішина підтримала Анну Трінчер у рішенні збільшити груди

20-річна акторка та співачка Анна Трінчер 13 січня збільшила груди. Артистку підтримала її колега Ксенія Мішина, яка зазначила, що їй дуже подобається ставлення Анни до себе, до прийняття себе.

Ксенія Мішина висловилася в особистому блозі в інстаграмі. Акторка пояснила, чому підтримала Анну, якщо однією з головних тем її блогу є прийняття себе.

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Ксенія Мішина про збільшення грудей Анни Трінчер

Акторка поділилася, що її постійно запитують про хірургічне втручання, а також щодо теми прийняття себе.

Мене часто запитують, як ставлюся до змін у зовнішності. Багато людей вважають, що людина, яка повністю прийняла себе, не може хотіти змінити себе. Тобто любо до себе – це зупинка в розвитку,

– наголосила Ксенія.

Однак сама Мішина вважає, що людина може змінювати себе зі стану любові, прийняття й при цьому відчувати себе сексуальною, красивою, але бажати стати кращою. Та є інший шлях – підходити до дзеркала, ненавидіти себе, хотіти повністю змінити. Це два абсолютно різні шляхи.

Зірка не оминула увагою операцію зі збільшення грудей, яку днями зробила Анна Трінчер: "Я підтримала її в цьому, бо мені дуже подобається її ставлення до себе, прийняття себе. При цьому вона відкрито та сміливо заявляє про операцію".