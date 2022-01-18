Ксенія Мішина висловилася в особистому блозі в інстаграмі. Акторка пояснила, чому підтримала Анну, якщо однією з головних тем її блогу є прийняття себе.
До теми Не могла визначитися з розміром, – Анна Трінчер збільшила груди
Ксенія Мішина про збільшення грудей Анни Трінчер
Акторка поділилася, що її постійно запитують про хірургічне втручання, а також щодо теми прийняття себе.
Мене часто запитують, як ставлюся до змін у зовнішності. Багато людей вважають, що людина, яка повністю прийняла себе, не може хотіти змінити себе. Тобто любо до себе – це зупинка в розвитку,
– наголосила Ксенія.
Однак сама Мішина вважає, що людина може змінювати себе зі стану любові, прийняття й при цьому відчувати себе сексуальною, красивою, але бажати стати кращою. Та є інший шлях – підходити до дзеркала, ненавидіти себе, хотіти повністю змінити. Це два абсолютно різні шляхи.
Зірка не оминула увагою операцію зі збільшення грудей, яку днями зробила Анна Трінчер: "Я підтримала її в цьому, бо мені дуже подобається її ставлення до себе, прийняття себе. При цьому вона відкрито та сміливо заявляє про операцію".