Ксенія Мішина та Олександр Еллерт підігріли чутки про розрив

Шанувальники продовжують спостерігати за сторінками учасників "Холостячки" Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта. Нещодавно пара поширила цікаві дописи, які, можливо, адресували один одному.

Ксенія Мішина першою оприлюднила загадковий допис. Вона поширила чорно-біле фото та порозмірковувала про секрет спокою та гармонійної особистості. "Холостячка" вважає, що це – вміння спостерігати.

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За собою, за своїм життям, за подіями, які відбуваються навколо і всередині тебе. Але! Спостерігати, розуміючи, що ваше тіло, ім'я та життя – це гра за божественним сценарієм, тимчасовість, те, що швидкоплинне і непостійне! А ось справжнє ви – це ваша душа... І це вічність,

– написала зірка.

Акторка додала, що всі страждання, переживання і проблеми належать лише тілу і тій грі, в яку воно грає: "І коли ви приймаєте факт того, що ваша душа і тіло віддільні та існують в абсолютно різних течіях, ви абсолютно по іншому відчуваєте і керуєте собою, і, відповідно, своїм життям! Спостерігайте, приймайте, тренуйте свою свідомість і безсумнівно відчуєте цей дзен!" – написала акторка.

Допис Олександра Еллерта

Автор "Кварталу 95" не забарився з відповіддю. Він також опублікував чорно-білу світлину й поділився думками про те, чи є в бога дружина.

"Припустимо, є. І звуть її Богиня. Тоді у нього повинні бути й захоплення якісь, трохи повинен же він від неї відволікатися. Але ж він: в лазні помічений не був... на велобазі теж... доміно у дворі, ні з ким йому... футбол, думаю він не дивиться, інакше його б улюблена команда завжди вигравала... Мисливство та рибалка? Навряд чи він буде губити тих, кого створив. І ніби як ні в одному гаражному кооперативі не зареєстрований гараж на Бога... виходить, що і дружини немає!" – написав Олександр Еллерт.

Реакція мережі

Підписники Ксенії Мішиної стривожені через такі дописи. Вони цікавляться, чи акторка досі перебуває в стосунках з Олександром. Та їхні запитання залишаються без відповідей.

"Читаю і хочеться сказати, що не вірю вам, Ксюшо. Без Сашка ви не цікаві";

"Де Еллерт?";

"Тож ви разом із Сашком чи ні?";

Шанувальники Олександра Еллерта підозрюють, що його допис – алегорія. Так він хоче достукатися до Ксенії Мішиної.

"Це алегорія!!! Видихався трохи. Ксюша його, схоже, перевикористала";

"Думаю, що в цій оповіді завуальована їхня історія з Ксенією";

"Як на мене, це азбука Морзе, сенс якої відомий лише Ксюші і Саші, вони так своєрідним чином сімейні сварки вирішують";

"Сашо, скоро Богиня з Хорватії приїжджає? Розберіться вже";

"Цікава відповідь на вчорашній допис Ксю".

Чутки про розрив Мішиної та Еллерта