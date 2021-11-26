Останні чотири місяці навколо пари з "Холостячки" крутилися інтриги, бо вони то сходилися, то розходилися, однак не афішували цього в мережі. Днями Ксенія Мішина й Олександр Еллерт нібито остаточно порвали, відписавшись одне від одного в інстаграмі. Так, поки фани ллють сльози, акторка відпочиває на елітному курорті в ОАЕ.

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З зірковими подругами та іншими представниками українського шоу-бізу Мішина прилетіла в новенький готель в Абу-Дабі. Уночі вона влаштувала гарячу зйомку біля басейну.

Для фотосесії акторка одягла "голу" сукню – повністю прозоре вбрання з Crystal Collections українського бренду Gasanova. Вартість подібного плаття довжини максі становить 65 500 гривень! Попри захмарну ціну, Ксенія Мішина не перша зірка, яка придбала в гардероб сукню від Ельвіри Гасанової. Точна така є в солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької.

Під "голе" вбрання ексгероїня "Холостячки" одягла чорну білизну, яку засвітила в кадрі. З легким макіяжем і випрямленим волоссям Мішина залюбки демонструвала фігуру з найкращих ракурсів.

Ксенія Мішина у "голій" блискучій сукні / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина у "голій" блискучій сукні / Фото з інстаграму акторки