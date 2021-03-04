Ксенія Мішина натякнула на вагітність

4 березня 2021 , 10:46
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Джерело:

інстаграм "1+1"

Популярна українська акторка, головна героїня проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина заінтригувала прихильників. Дівчина натякнула на вагітність. Чи це правда пообіцяла розповісти, опублікувавши кадри з нової фотосесії.

Ксенія Мішина стала учасницею нового шоу "Ліпсінк Батл". Під час зйомок ведуча проєкту Тіна Кароль запитала акторку, чи вона вагітна. Ксенія здивувала неоднозначною відповіддю.

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Ксенія Мішина про вагітність

Головна героїня "Холостячки" на зйомках одного з епізоду шоу відповіла на провокативне питання. Тіна Кароль та її колега Потап поцікавилися, чи акторка вагітна. Натомість зірка пообіцяла невдовзі показати фотосесію, у якій покаже, чи справді очікує на появу другої дитини.

Особисте життя Ксенії Мішиної

  • Акторка виховує сина Платона, батька якого не розсекречує.
  • У 2020 році Ксенія стала головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка".
  • У фіналі дівчина обрала Олександра Еллерта, з яким живе разом.
  • Наразі закохані офіційно не зареєстрували свої стосунки, проте над весіллям замислюються.