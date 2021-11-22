"Круто на гроші розвели": глядачі обурюються через півфінал "Танців з зірками"
Джерело:24 канал
У неділю, 21 листопада, відбувся півфінал "Танців з зірками", після якого мережа вибухнула обуренням. Телеглядачі не згодні з рішенням продюсерів залишити у проєкті всі три пари. Вони вважають, що їх "розвели на гроші", а 12 випуск перетворили на цирк.
За місця в суперфіналі "Танців з зірками" боролись три учасники – Ольга Харлан, Артур Логай і Костянтин Войтенко. За правилами проєкту паркет мала б покинути одна з пар, яка отримала найменшу кількість глядацьких голосів. Лише після закриття ліній для голосування продюсери вирішили залишити всіх.
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Прийнято дуже важливе рішення для суддів і для наших суперфіналістів. Далі проходять усі три пари! Три пари стають суперфіналістами,
– оголосив Юрій Горбунов.
Нібито несподівано для півфіналістів, суддів і ведучих за перемогу на "Танцях" будуть боротися три пари – Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Якщо конкурсанти зраділи цьому сюрпризу, то телеглядачі – ні.
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Реакція мережі на півфінал "Танців з зірками"
Більшість телеглядачів обурилися, що відправляли платні смс-ки за своїх фаворитів, а їхні голоси не врахували. Інших злить те, що продюсери зумисне розіграли цирк з голосуванням, хоч з самого початку планували залишити всі три пари:
- "Що? Навіщо я не спала і чекала, щоб у результаті пройшло три пари?";
- "Навіщо люди голосували? Навіщо судді оцінки ставили? Навіщо стільки старань, якщо проходять усі три пари?";
- "Для чого голосувати було, якщо голоси не врахували? Продюсери самі прийняли рішення. Нехай наступного разу продюсери й голосують";
- "Круто людей на гроші розвели";
- "Що за підстава? Знову три пари? Незрозуміло, навіщо голосувати";
- "Реальна неповага до глядачів";
- "Навіщо я смс-ки слала й витрачалась?";
- "Навіщо було це все? Ці танці по сім штук на кожного вчити, оцінки за танго? Неповага до глядачів, які чекали допізна, щоб дізнатися хто пройде, а тут такий "сюрприз";
- "Як цікаво, що рішення продюсери та судді прийняли ось так на ніби несподівано, але у ведучої вже було надруковано, що ж буде з голосами";
- "Я не проти, але таке враження, що глядачі не впливають, ви самі ще на початку шоу обираєте, хто переможе";
- "Ось вам і шоу, спеціально так зробили";
- "Навіщо тоді було цей цирк робити?".