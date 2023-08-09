Вилила на себе окріп, – бандуристка Kruть шокувала своєю історією та вперше показала шрами

Українська бандуристка Марина Круть вперше розповіла історію про те, як в дитинстві вилила на себе окріп. Після цього вона 4 місяці лежала в лікарні. 27-річна артистка досі має шрами на тілі. Тепер Kruть вирішила поділитися відвертими фото з шанувальниками.

Дівчина вперше опублікувала фото в білизні, щоб показавши свої шрами на ногах. Марина Круть наважилася на це після скандалу з Остапчуком, Буше та Позитивом, які висловили обурливі заяви щодо жіночого тіла.

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Kruть зазначила, що вона 11 з 10, бо зуміла полюбити себе і своє тіло.

Що сталося з Мариною в дитинстві

Зірка розповіла, що у 8 років вона вилила на себе окріп, а потім 4 місяці лежала в лікарні. Через інцидент на її тілі залишилися шрами, адже на той час не було грошей, щоб пересадити шкіру.

Марина зізнається, що соромилася свого тіла і довго приховувала шрами.

Я не відкривала своїх шрамів до 18 років. Я в прямому сенсі не показувала їх нікому… Під час близькості я просила завжди вимикати світло. Я не купалася на громадських пляжах. Потім у мене з'явився ще й целюліт і розтяжки на стегнах. Я не могла дивитися на себе,

– пригадала Kruть.

За словами артистки, тоді їй здавалося, що ніхто її не полюбить, вона не вийде заміж, а люди будуть тицяти пальцями на шрами.



Марина Круть показала шрами на ногах / Фото з її інстаграм-сторіс

Співачка робила багато маніпуляцій зі своїм тілом, щоб мати кращий вигляд, поки не зрозуміла, що любити її будуть не за зовнішність.

"Що б я із собою не робила і як би не намагалася сподобатися комусь, любити мене і бути зі мною все одно будуть за інше. Точно не за зовнішнє. І ніхто ніколи мені не сказав, що мої шрами некрасиві. Вони красиві. Вони унікальні. Вони частина мене, а якщо я люблю себе, то люблю і їх", – відповіла Марина.

Kruть вперше показала свої шрами

Зірка вирішила більше не приховувати своєї історії, тож показала шанувальникам, як зараз виглядає. Марина запевнила, що більше не соромиться своїх шрамів. Дівчина вперше показала фото в білизні.

Марина Круть опублікувала фото зі шрамами

Артистка також звернулася до підписників і запевнила, що ніхто не має права оцінювати зовнішність за якимись стандартами. Kruть порадила жінкам ігнорувати людей, які намагаються навіяти їм, що вони "якісь не такі".

До слова, чимало відомих та публічних людей прокоментували висловлювання Остапчука, Буше та Позитива щодо жіночого тіла. Марина KRUTЬ порадила їм поголитися: "Пропоную скинутись цим трьом на депіляцію лобка, щоб вони стали 10 із 10".