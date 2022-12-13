KRUТЬ зізналася, як ставиться до рішення провести Євробачення-2023 у Великій Британії

Співачка KRUТЬ вдруге стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення. Цього року артистка прагне побувати на конкурсі, щоб представити українську культуру, говорити про війну. Марина зізналася, що ставлення до проведення конкурсу у Британії є двояким.

Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу. А також поділилася що мотивувало її до участі в Нацвідборі цього року.

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KRUТЬ про Євробачення-2023 у Великій Британії

"З одного боку, мені шкода, що наступного року Україна не прийме Євробачення. З іншого боку, це добре, бо зараз маємо набагато важливіші потреби. Я хочу, щоб ми перемогли у головній боротьбі. У цій битві заздалегідь є переможець, адже правда і воля завжди перемагають", – сказала артистка.

Виконавиця додала, що цього року взяла участь у Нацвідборі, бо ворог прийшов на наші землі, щоб знищити націю, яка починається з культури та мови, а Євробачення – це майданчик для презентації культури та показу культурного коду величезній аудиторії.

Україна не може втратити цей час. Ми маємо обрати гідного представника України, який нагадає, що у нас досі триває війна,

– наголосила KRUТЬ.

Марина боротиметься за право представляти Україну на конкурсі з піснею "Колискова", яку присвятила всім українським дітям.

"Колискова" – пісня про очі, що тримають небо. Я написала її про моїх близьких на фронті. Так, мій хлопець, мій менеджер, мої друзі та подруги зараз служать у лавах ЗСУ. Деякі із них перебувають на лінії зіткнення з ворогом, де й були зняті унікальні кадри, що використовувались в цьому відео,

– прокоментувала співачка.

KRUТЬ – "Колискова": дивіться відео онлайн