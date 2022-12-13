Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу. А також поділилася що мотивувало її до участі в Нацвідборі цього року.
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KRUТЬ про Євробачення-2023 у Великій Британії
"З одного боку, мені шкода, що наступного року Україна не прийме Євробачення. З іншого боку, це добре, бо зараз маємо набагато важливіші потреби. Я хочу, щоб ми перемогли у головній боротьбі. У цій битві заздалегідь є переможець, адже правда і воля завжди перемагають", – сказала артистка.
Виконавиця додала, що цього року взяла участь у Нацвідборі, бо ворог прийшов на наші землі, щоб знищити націю, яка починається з культури та мови, а Євробачення – це майданчик для презентації культури та показу культурного коду величезній аудиторії.
Україна не може втратити цей час. Ми маємо обрати гідного представника України, який нагадає, що у нас досі триває війна,
– наголосила KRUТЬ.
Марина боротиметься за право представляти Україну на конкурсі з піснею "Колискова", яку присвятила всім українським дітям.
"Колискова" – пісня про очі, що тримають небо. Я написала її про моїх близьких на фронті. Так, мій хлопець, мій менеджер, мої друзі та подруги зараз служать у лавах ЗСУ. Деякі із них перебувають на лінії зіткнення з ворогом, де й були зняті унікальні кадри, що використовувались в цьому відео,
– прокоментувала співачка.
KRUТЬ – "Колискова": дивіться відео онлайн