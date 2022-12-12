Це буде моя головна перемога, – KRUТЬ про Нацвідбір, конкурентів, Євробачення-2023 у Британії

Згідно з прогнозами букмекерів KRUТЬ зараз посідає друге місце на Нацвідборі на Євробачеення-2023. 17 грудня артистка виступить у прямому ефірі з чуттєвою композицією "Колискова". Перед фіналом ми поспілкувалися з Мариною.

У рамках спецпроєкту 24 каналу "На українську вечірку в Британію" артистка розповіла, чим Нацвідбір цього року відрізняється від 2020 року, де KRUТЬ також брала участь і дійшла до фіналу. А також Марина поділилася думками щодо використання застосунку Дія та розповіла про своє ставлення до проведення Євробачення-2023 у Великій Британії.

Не пропустіть Не маю конкурентів, – інтерв'ю з колоритною FIINKA про Нацвідбір на Євробачення-2023

Євробачення – це майданчик для презентації культури, – про мотивацію участі в Нацвідборі

Марино, ви вже вдруге боротиметеся за право представляти Україну на Євробаченні. Минулого разу конкурс не відбувся через пандемію. Наступного року Україна не може прийняти його через війну. Чим ці два відбори відрізняються особисто для вас?

Ці два відбори кардинально різні. Пандемію взагалі не можна порівнювати з війною, а Нацвідбір, який буде в укритті, з відбором, який був у 2020 році. Зараз дуже унікальний час, в якому сильні стають сильнішими.

KRUТЬ у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020: дивіться відео онлайн

У 2020 році в Нацвідборі переміг гурт Go_A, який показав приголомшливий результат в Роттердамі та завоював серця європейців. Чи спілкувалися ви з Катериною Павленко перед участю в цьогорічному Нацвідборі? Можливо, вона давала певні поради?

Так, ми перемовлялися. Катя "благословила" мене та побажала успіху. Але всі поради не діють, бо я борюся не з кимось, а сама з собою.

Зараз в Україні триває війна. Є багато думок, що конкурс не на часі, однак з іншого боку – це чудова можливість вкотре нагадати світові про те, що відбувається в нашій країні. Що мотивувало вас взяти участь у Нацвідборі саме цього року?

Коли ворог приходить на наші землі, він має на меті знищити націю. А нація починається з культури та мови. Євробачення – це майданчик для презентації культури і показу культурного коду величезній аудиторії. Україна не може втратити цей час. Ми маємо обрати гідного представника України, який нагадає, що у нас досі триває війна.

KRUТЬ – "Колискова": слухайте пісню онлайн

Ні за кого не голосувала, – про Нацвідбір та застосунок Дія

Вперше за всю історію Нацвідбору українці обирали членів журі з допомогою застосунку Дія. За кого голосували ви? Обґрунтуйте.

На жаль, ні за кого не голосувала. Часом я "вилітаю" з соцмереж, взагалі забуваю про все, бо маю насичений графік концертів.

Через застосунок Дія обиратимуть і переможця Нацвідбору. Як ви ставитеся до такого нововведення?

Чудово! Повідомлю своїй великій родині, щоб встановили Дію (Сміється – 24 канал).



KRUТЬ виступить у фіналі під номером 6 / Фото з інстаграму артистки

Це буде моя головна перемога, – про конкурентів на конкурсі

Кого з фіналістів вважаєте головним конкурентом? Чому саме цього артиста/артистку/гурт?

Нікого, крім себе. Якщо я впораюся вокально та енергетично – це буде моя головна перемога. Головна перемога – перемога над собою.

Ви активно виступаєте на благодійних концертах за кордоном, зараз шалений графік. Як у ньому вдається знаходити час для підготовки до Нацвідбору?

Хочеться подати петицію та скаргу, що в добі 24 години (Сміється – 24 канал). Вчусь делегувати, спати у будь-який момент, коли можу.

Я мрію про іншу вечірку, – про Євробачення-2023 у Великій Британії

Як ви поставилися до рішення провести Євробачення-2023 у Великій Британії?

З одного боку, мені шкода, що наступного року Україна не прийме Євробачення. З іншого боку, це добре, бо зараз маємо набагато важливіші потреби. Я хочу, щоб ми перемогли у головній боротьбі. У цій битві заздалегідь є переможець, адже правда і воля завжди перемагають.

Мрію про якийсь масштабний концерт для ветеранів після перемоги, де зберуться всі, великим фестивалем будемо святкувати нашу перемогу.

22 листопада оргкомітет Євробачення оголосив, що у 2023 році лише глядачі голосуватимуть за учасників. Ба більше, долучитись до голосування можна буде з будь-якої країни, а не лише з країн-учасниць, як це було раніше. Як вам таке нововведення?

Супер.



KRUТЬ / Фото з інстаграму артистки

Як давно ви мріяли потрапити на українське свято (вечірку) в Британії?

Я мрію про іншу вечірку. Ви, мабуть, здогадуєтеся, яку (Сміється – 24 канал).