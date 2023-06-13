Вночі 13 червня російські загарбники випустили ракету по житловому будинку в Кривому Розі. Це рідне місто Анатолія Анатоліча, тому він не зміг змовчати про удар.

До слова Зеленська емоційно відреагувала на удар по будинку в рідному Кривому Розі: "Щирі співчуття"

Анатолій Анатоліч про будинок у Кривому Розі

Шоумен зізнався, що знає будинок, що постраждав від обстрілу. Та додав, що жив у схожому в Кривому Розі.

Кривий Ріг. Ніч. Удар. Я знаю цей будинок. Не буду казати, де він, до офіційних заяв. Я виріс в такому ж, на 5-му поверсі без ліфта,

– пригадав ведучий.

"Моє дитинство було таким як у всіх, попри те що це було бідне дитинство 90-х, зараз я розумію, що воно було безпечним і безтурботним. А дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто", – додав Анатоліч.



Понівечений будинок у Кривому Розі / Фото з інстаграму Анатоліча

Що відомо про ракетний удар