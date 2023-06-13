Вночі 13 червня російські загарбники випустили ракету по житловому будинку в Кривому Розі. Це рідне місто Анатолія Анатоліча, тому він не зміг змовчати про удар.
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Анатолій Анатоліч про будинок у Кривому Розі
Шоумен зізнався, що знає будинок, що постраждав від обстрілу. Та додав, що жив у схожому в Кривому Розі.
Кривий Ріг. Ніч. Удар. Я знаю цей будинок. Не буду казати, де він, до офіційних заяв. Я виріс в такому ж, на 5-му поверсі без ліфта,
– пригадав ведучий.
"Моє дитинство було таким як у всіх, попри те що це було бідне дитинство 90-х, зараз я розумію, що воно було безпечним і безтурботним. А дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто", – додав Анатоліч.
Понівечений будинок у Кривому Розі / Фото з інстаграму Анатоліча
Що відомо про ракетний удар
- Поки українці мирно спали у домівках, окупанти випустили 15 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.
- Шість ракет було випущено саме по Кривому Розі. Сталося влучання у підприємство та п'ятиповерхівку, понищені інші цивільні об'єкти. Будинок загорівся.
- Міський голова Олександр Вілкул станом на 13:00 повідомив про 10 загиблих внаслідок нічної атаки. 28 людей отримали поранення, рятувальні операції ще тривають. Одна людина перебуває під завалами.