Ночью 13 июня российские захватчики выпустили ракету по жилому дому в Кривом Роге. Это родной город Анатолия Анатолича, потому он не смог умолчать об ударе.
К слову Зеленская эмоционально отреагировала на удар по дому в родном Кривом Роге: "Искренние соболезнования"
Анатолий Анатолич о доме в Кривом Роге
Шоумен признался, что знает пострадавший от обстрела дом. Но добавил, что жил в похожем в Кривом Роге.
Кривой Рог. Ночь. Удар. Я знаю этот дом. Не буду говорить, где он, к официальным заявлениям. Я вырос в таком же, на 5-м этаже без лифта,
– вспомнил ведущий.
"Мое детство было таким как у всех, несмотря на то, что это было бедное детство 90-х, сейчас я понимаю, что оно было безопасным и беззаботным. А детство наших детей уже 15 месяцев пытаются украсть. Иногда у них получается. Держись, родной город ", – добавил Анатолич.
Изуродованный дом в Кривом Роге / Фото из инстаграма Анатолича
Что известно о ракетном ударе
- Пока украинцы мирно спали в домах, оккупанты выпустили 15 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и четырех БпЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон.
- Шесть ракет были выпущены именно по Кривому Рогу. Случилось попадание в предприятие и пятиэтажку, уничтожены другие гражданские объекты. Дом загорелся.
- Мэр Александр Вилкул по состоянию на 13:00 сообщил о 10 погибших в результате ночной атаки. 28 человек получили ранения, спасательные операции продолжаются. Один человек находится под завалами.