Нагадаємо, що Олена Зеленська родом з Кривого Рогу. Вона висловила співчуття родичам загиблих через ракетний удар по рідному місту.

До теми Ніколи не буде прощення, – Зеленський відреагував на нічну атаку по будинку у Кривому Розі

Реакція Зеленської на удар по Кривому Розі

У соцмережах перша леді написала доволі лаконічний, але емоційний пост.

Повітряна тривога. Ракетна небезпека. Так минає чергова ніч і починається ранок українців. На жаль, цього разу є поранені та загиблі… Це Кривий Ріг. Від обстрілу сильно постраждала житлова багатоповерхівка,

– повідомила Зеленська.

Дружина президента висловила щирі співчуття кожному, кого торкнулася ця біда. "Сил родинам", – додала вона.

Зеленська також показала фото з місця трагедії. Помітно, що будинок у Кривому Розі зазнав значних руйнувань.

Що написав Володимир Зеленський

Президент України теж родом з Кривого Рогу. Він наголосив, що терористам ніколи не буде прощення.

Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває, – зазначив Зеленський.

Глава держави висловив свої співчуття усім, хто втратив рідних. "За кожну свою ракету терористи відповідатимуть", – наголосив він.

Як реагують інші зірки

На цинічний удар по будинку в Кривому Розі відреагував і ведучий Анатолій Анатоліч, адже він теж з цього міста.

Я знаю цей будинок. Не буду казати де він до офіційних заяв. Я виріс в такому ж, на 5-му поверсі без ліфту. І моє дитинство було таким як у всіх… А дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто,

– написав Анатоліч.

Багато відомих людей теж показали наслідки удару по Кривому Розі, вони перепостили багато відео та висловили співчуття родинам постраждалих. Зірки описали свої емоції та злість через ракетну атаку в соцмережах.

Як зірки реагують на ракетний удар по будинку в Кривому Розі / Скриншот інстаграм-сторіс

Ракетний удар по Кривому Розі: все, що відомо