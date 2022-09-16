Не викидень, а аборт: Кріссі Тейген зізналася, як насправді втратила дитину
Джерело:Metro
У жовтні 2020 року модель і дружина Джона Ледженда Кріссі Тейген втратила сина. Тоді зірка заявила, що пережила викидень. Лише зараз вона зізналася, що насправді зробила аборт, аби врятувати собі життя.
36-річна Кріссі Тейген, яка знову чекає на дитину, розкрила правду про драматичну втрату сина Джека, яку разом з нею переживала вся Америка. Як з'ясувалося, два роки тому вона збрехала про викидень, адже це був аборт.
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Чому Кріссі Тейген зробила аборт
Зіркова дружина Джона Ледженда зізналася, що її довгоочікувана третя дитина "не мала шансів" вижити.
"Два роки тому, коли я була вагітна Джеком, моєю третьою дитиною, мені довелося прийняти багато важких і карколомних рішень. Приблизно на півдорозі стало ясно, що він не виживе, і що я теж не виживу без будь-якого медичного втручання", – розповіла Кріссі Тейген у новому інтерв'ю.
Давайте просто назвемо це, як було – це був аборт. Аборт, щоб врятувати своє життя заради дитини, в якої не було жодних шансів,
– несподівано заявила модель.
Щоправда, сама вона нібито лише кілька місяців тому усвідомила, що це був аборт, а не викидень. Це роз'яснив їй чоловік Джон Ледженд.
"Я сказала світові, що у нас стався викидень, світ погодився, усі заголовки казали, що це був викидень. І я була дуже розчарована, що з самого початку не сказала, що це таке. Я почувалася дурною від того, що мені знадобилося більше як рік, щоб зрозуміти, що ми зробили аборт", – виправдалася Кріссі Тейген.
Кріссі Тейген після аборту у жовтні 2020 року / Фото з інстаграму американської моделі
Що відомо про аборт Кріссі Тейген
- Наприкінці вересня модель госпіталізували через сильну кровотечу, а вже 1 жовтня вона оголосила про викидень.
- У своєму інстаграмі з багатомільйонною аудиторією Кріссі Тейген запостила моторошні фото з пологового, на яких плаче після викидня і тримає на руках свого ненародженого сина. За ці інтимні кадри їй "прилетіло" в мережі, але модель пояснила, що попросила Джона Ледженда сфотографувати її, аби "запам'ятати цей момент". Вона зізналася, що зробили це не лише для себе, а й для тих людей, які пережили подібне горе.
- У листопаді 2020 року зірка зробила татуювання на честь ненародженого сина. На зап'ясті правої руки вона написала його ім'я – Джек.
- У лютому 2021 року Кріссі Тейген здивувала зізнанням, що після викидня "відчуває поштовхи в животі", які схожі на поштовхи дитини.