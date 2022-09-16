36-летняя Крисси Тейген, снова ждущая ребенка, раскрыла правду о драматической потере сына Джека, которую вместе с ней переживала вся Америка. Как выяснилось, два года назад она соврала о выкидыше, ведь это был аборт.
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Почему Крисси Тейген сделала аборт
Звездная жена Джона Ледженда призналась, что ее долгожданный третий ребенок "не имел шансов" выжить.
"Два года назад, когда я была беременна Джеком, моим третьим ребенком, мне пришлось принять много тяжелых и головокружительных решений. Приблизительно на полпути стало ясно, что он не выживет, и что я тоже не выживу без какого-либо медицинского вмешательства", – рассказала Крисси Тейген в новом интервью.
Давайте просто назовем это как было – это был аборт. Аборт, чтобы спасти свою жизнь ради ребенка, у которого не было никаких шансов,
– неожиданно заявила модель.
Правда, сама она якобы всего несколько месяцев назад осознала, что это был аборт, а не выкидыш. Это разъяснил ей муж Джон Ледженд.
"Я сказала миру, что у нас произошел выкидыш, мир согласился, все заголовки говорили, что это был выкидыш. И я была очень разочарована, что с самого начала не сказала, что это такое. Я чувствовала себя глупой от того, что мне понадобилось больше чем год, чтобы понять, что мы сделали аборт", – оправдалась Крисси Тейген.
Крисси Тейген после аборта в октябре 2020 года / Фото с инстаграма американской модели
Что известно об аборте Крисси Тейген
- В конце сентября модель госпитализировали из-за сильного кровотечения, а уже 1 октября она объявила о выкидыше.
- В своем инстаграме с многомиллионной аудиторией Крисси Тейген запостила жуткие фото из роддома, на которых плачет после выкидыша и держит на руках своего нерожденного сына. За эти интимные кадры ей "прилетело" в сети, но модель объяснила, что попросила Джона Ледженда сфотографировать ее, чтобы "запомнить этот момент". Она призналась, что сделали это не только для себя, но и для людей, которые пережили подобное горе.
- В ноябре 2020 года звезда сделала татуировку на честь нерожденного сына. На запястье правой руки она написала его имя – Джек.
- В феврале 2021 года Крисси Тейген удивила признанием, что после выкидыша "испытывает толчки в животе", похожие на толчки ребенка.