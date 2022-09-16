36-летняя Крисси Тейген, снова ждущая ребенка, раскрыла правду о драматической потере сына Джека, которую вместе с ней переживала вся Америка. Как выяснилось, два года назад она соврала о выкидыше, ведь это был аборт.

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Почему Крисси Тейген сделала аборт

Звездная жена Джона Ледженда призналась, что ее долгожданный третий ребенок "не имел шансов" выжить.

"Два года назад, когда я была беременна Джеком, моим третьим ребенком, мне пришлось принять много тяжелых и головокружительных решений. Приблизительно на полпути стало ясно, что он не выживет, и что я тоже не выживу без какого-либо медицинского вмешательства", – рассказала Крисси Тейген в новом интервью.

Давайте просто назовем это как было – это был аборт. Аборт, чтобы спасти свою жизнь ради ребенка, у которого не было никаких шансов,

– неожиданно заявила модель.

Правда, сама она якобы всего несколько месяцев назад осознала, что это был аборт, а не выкидыш. Это разъяснил ей муж Джон Ледженд.

"Я сказала миру, что у нас произошел выкидыш, мир согласился, все заголовки говорили, что это был выкидыш. И я была очень разочарована, что с самого начала не сказала, что это такое. Я чувствовала себя глупой от того, что мне понадобилось больше чем год, чтобы понять, что мы сделали аборт", – оправдалась Крисси Тейген.

Крисси Тейген после аборта в октябре 2020 года / Фото с инстаграма американской модели

Что известно об аборте Крисси Тейген