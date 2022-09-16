36-річна Кріссі Тейген, яка знову чекає на дитину, розкрила правду про драматичну втрату сина Джека, яку разом з нею переживала вся Америка. Як з'ясувалося, два роки тому вона збрехала про викидень, адже це був аборт.

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Чому Кріссі Тейген зробила аборт

Зіркова дружина Джона Ледженда зізналася, що її довгоочікувана третя дитина "не мала шансів" вижити.

"Два роки тому, коли я була вагітна Джеком, моєю третьою дитиною, мені довелося прийняти багато важких і карколомних рішень. Приблизно на півдорозі стало ясно, що він не виживе, і що я теж не виживу без будь-якого медичного втручання", – розповіла Кріссі Тейген у новому інтерв'ю.

Давайте просто назвемо це, як було – це був аборт. Аборт, щоб врятувати своє життя заради дитини, в якої не було жодних шансів,

– несподівано заявила модель.

Щоправда, сама вона нібито лише кілька місяців тому усвідомила, що це був аборт, а не викидень. Це роз'яснив їй чоловік Джон Ледженд.

"Я сказала світові, що у нас стався викидень, світ погодився, усі заголовки казали, що це був викидень. І я була дуже розчарована, що з самого початку не сказала, що це таке. Я почувалася дурною від того, що мені знадобилося більше як рік, щоб зрозуміти, що ми зробили аборт", – виправдалася Кріссі Тейген.

Кріссі Тейген після аборту у жовтні 2020 року / Фото з інстаграму американської моделі

Що відомо про аборт Кріссі Тейген