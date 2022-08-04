Після викидню та депресій: Кріссі Тейген та Джон Ледженд чекають на дитину

Кріссі Тейген та Джон Ледженд знову стануть батьками! Модель і телеведуча очікує на дитину після моторошного викидню та складного періоду в житті.

Американська телеведуча та модель Кріссі Тейген повідомила радісну новину. Після чергових спроб завагітніти знову, зірці це вдалося.

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Кріссі Тейген вагітна знову

Дружина співака Джона Ледженда показала фото з животиком і розповіла про чергову вагітність. Ймовірно, вона сталась завдяки екстракорпоральному заплідненню.

Останні кілька років були сповнені, м'яко кажучи, розмитими емоціями, але радість знову наповнила наш дім і серця. Через 1 мільярд пострілів (останнім часом у ногу, як ви бачите!) ми очікуємо на ще одного,

– повідомила Кріссі Тейген.



Кріссі Тейген вагітна / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

"Перед кожною зустріччю з лікарем я казала собі: "Добре, якщо сьогодні все буде гаразд, я оголошу", але потім я з полегшенням видихаю, чую серцебиття, і вирішую, що все ще надто нервую. Я не думаю, що коли-небудь вийду після лікаря з меншим хвилюванням і нервами, але поки що все ідеально та красиво, і я почуваюсь чудово та натхненно. Було дуже важко тримати це в собі так довго!"



Кріссі Тейген вагітна / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Викидень Кріссі Тейген

У 2020 році Кріссі Тейген та Джон Ледженд чекали на третю дитину – в них мав народитися син. Вагітність моделі проходила нелегко, їй доводилось багато лежати через часті кровотечі.

Згодом Кріссі госпіталізували, а ще через кілька днів у неї стався викидень. Ненародженого сина зірка назвала Джеком і на його честь зробила татуювання.

Телеведуча довго переживала депресію та тяжкий емоційний стан, але не опускала рук та продовжувала мріяти про дитину.