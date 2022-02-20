Досвід батьківства Кріссі Тейген та Джона Ледженда було непростим. Востаннє подружжя втратило дитину через викидень. Та, схоже, знаменитості не втрачають надії.

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Кріссі Тейген та Джон Ледженд готуються стати батьками

В інстаграм-сторіз Кріссі Тейген показала фото з лікарні, де лежали різні шприци та пробірки. Напис "Ну ось знову" і емоджі матки змусило шанувальників запідозрити, що модель хоче знову завагітніти.



Тейген готується до штучного запліднення / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Джона Ледженда не стала відмовчуватися та підтвердила, що готується до процедури штучного запліднення (ЕКО чи ЕКЗ).

Варто знати. Штучне запліднення – запліднення поза організмом, у лабораторії, або ж як його називають – "у пробірці". ЕКО стало найбільш популярним методом лікування безпліддя.

Я писала про це у своїх сторіз, але тепер хочу повідомити вас, друзі, і тут – я по вуха в черговому циклі ЕКО, щоб врятувати якнайбільше яйцеклітин і, сподіваюся, створити кілька сильних, здорових ембріонів,

– поділилась Кріссі Тейген.

Зірка попросила у фанів перестати запитувати її про вагітність: "Я прошу вас перестати запитувати, чи я вагітна. Хоча я знаю, що це пов'язано зі схвильованими й добрими намірами, але чути таке – просто відстій, бо я повна протилежність вагітній! Але також, будь ласка, перестаньте запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я говорила про це в коментарях, і на мене накричали, тому що інтернет дикий, але я воліла б бути тим, хто скаже вам про це прямо, а не якоюсь бідною жінкою, яка подивиться вам у вічі крізь сльози, щоб такі, як ви, нарешті зрозуміли це".



Кріссі Тейген / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Діти Кріссі Тейген і Джона Ледженда

Шлях знаменитостей до батьківства був непростим. Ще до одруження пара безуспішно намагалась зачати дитину. Завдяки ЕКО Кріссі змогла завагітніти й народити доньку Луну, якій зараз 8 років.

Син Майлз з'явився на світ у 2018 році також завдяки процедурі штучного запліднення.

Третя вагітність Тейген у 2020 проходила ще важче. Модель була змушена перейти в постільний режим через кровотечі. Згодом її госпіталізували, а ще через кілька місяців Джон Ледженд та Кріссі Тейген втратили дитину.

Телеведуча переживала депресію та тяжкий емоційний стан. Вона зробила татуювання на честь ненародженого сина.

Текст публікації Кріссі Тейген

Я писала про це у своїх сторіз, але тепер хочу повідомити вас, друзі, і тут – я по вуха в черговому циклі ЕКО, щоб врятувати якнайбільше яйцеклітин і, сподіваюся, створити кілька сильних, здорових ембріонів. Чесно кажучи, я не проти уколів... Вони змушують мене почуватися лікарем чи хіміком... Але здуття живота заважає. Тому я прошу вас перестати запитувати, чи я вагітна. Хоча я знаю, що це пов'язано зі схвильованими й добрими намірами, але чути таке – просто відстій, бо я повна протилежність вагітній! Але також, будь ласка, перестаньте запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я говорила про це в коментарях, і на мене накричали, тому що інтернет дикий, але я воліла б бути тим, хто скаже вам про це прямо, а не якоюсь бідною жінкою, яка подивиться вам у вічі крізь сльози, щоб такі, як ви, нарешті зрозуміли це. У будь-якому разі, люблю вас.