Стівен Кінг відреагував на "бавовну" на Кримському мосту й різко відповів на ниття росіян

Поки росіяни штурмують АЗС і шукають винних у підриві Кримського моста, письменник-фантаст Стівен Кінг і далі підтримує Україну. Він наголошує на цинізмі окупантів, які жаліються на "тероризм".

Вранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мосту, який "підірвав" мережу та морально-психологічний стан росіян. Окупанти заскиглили через "українських вандалів", а "бавовну" назвали "терактом". Повз це безсоромне ниття не пройшов американський письменник Стівен Кінг, який з перших днів війни вболіває за Україну.

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Як Стівен Кінг відреагував на "бавовну" на Кримському мосту

Після дев'яти місяців вбивств і в багатьох випадках тортур цивільних, після руйнування вщент цілих міст росіяни називають підрив мосту "тероризмом". Це вимагає чортового пирога,

– написав Стівен Кінг у твіттері.

За таку заяву письменника "засипали" лайками. Наразі його твіт набрав 90 тисяч позначок "подобається" і безліч коментарів у стилі:

"Я мушу з цим погодитися";

"Це для них виправдання, щоб спричинити більше хаосу";

"Те, що раніше називалося подвійними стандартами, тепер має називатися російськими стандартами".

Як Стівен Кінг підтримує Україну