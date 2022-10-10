Jerry Heil заспівала про "діда" Путіна, який у важкому стані після новин про Кримський міст

Українська співачка Jerry Heil поглузувала з глави Росії з нагоди "бавовни" на Кримському мосту. Вона заспівала пісню про "діда" й привітала його зі святом.

Українська співачка Jerry Heil продовжує тролити окупантів. Вона записала нову коротку пісеньку, яку присвятила Путіну та новинам про вибухи на Кримському мосту.

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Jerry Heil привітала Путіна піснею

Виконавиця написала кумедну пісню, в якій висміяла останні роки життя Путіна. Вона глузливо назвала лідера Кремля "дідом" та привітала його з днем народження, що був нещодавно.

У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,

В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.

Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту

Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.

Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!

Оркстан розпадається на різні оркстани!

Без паніки, дєд, подивись на красу –

Крим під контролем ЗСУ!

Jerry Heil заспівала про Путіна: відео

Нагадаємо, раніше співачка наклала на мелодію хіта Винника "Вовчиця" текст про плани киян на горі Щекавиця під час ядерного удару.

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