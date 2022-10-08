В социальных сетях "несется" по поводу взрыва на Крымском мосту. Не смогли сдержать реакции и украинские знаменитости – смотрите их реакции ниже.
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Владимир Остапчук
С днем рождения Вова,
– написал телеведущий.
Он также придумал забавный стишок по этому поводу. "Крымский мост is falling down, falling down, falling down. Крымский мост is falling down. F*ck you, Putin".
Как горит Крымский мост: видео
Евгений Клопотенко
"Украинцы наконец-то зажгли костер в Крыму, чтобы наварить борща на всю нашу страну".
Реакция Клопотенко / Фото с его инстаграма
Светлана Тарабарова
Певица процитировала строки из своей песни: "Кожен крок наближає її. Таку жадану дорогу додому. Верим ВСУ. Приближаем вместе. Великолепный повод задонатить".
Горит Крымский мост: видео
Кристина Горняк
"Слава нашим героям! Крым – это Украина, пакуйте манатки".
Маша Ефросинина
Ведущая опубликовала свое счастливое фото: "Когда проснулась, а Крымский (горит – Showbiz 24)" и добавила эмоджи огонек.
Маша Ефросинина счастлива от утренних новостей / Фото из инстаграма ведущей
Юрий Горбунов
А утро хорошее! Крымский мост! Да и такое! Бывает! Что поделать,
– посмеялся над захватчиками Горбунов.
Наталья Могилевская
"Крымский мост горит! И такое в жизни бывает. Доброе утро! Ps. момент взрыва на Крымском мосту. С днем рождения, пуйло".
Григорий Решетник
Ведущий также поделился авторским стихом. "Это утро настало. Еще пятое утро – уже не сплю. Не хочется и уже не спится. Жду я хлопка на мосту. Он уже месяц мне снится".
Злата Огневич
Если ваш подарок на день рождения не похож на горящий Крымский мост, даже не зовите меня на вечеринку,
– написала певица.
Скриншот из инстаграма Златы Огневич
Эктор Хименес-Браво
"Что по хлопку? ВСУ – лучший поставщик хлопка во всем мире! Верим и гордимся. А вы там и дальше молчите, ничего не горит".
Маричка Падалко
"Доброе утро! Так сейчас горит Крымский мост. Просто как на эскизе марки "Укрпочты". Вот она – сила визуализации! Мощный взрыв раздался сегодня утром. Местные жители в Керчи сообщают, что взрыв был очень ощутим, в квартирах вылетели окна, и была вибрация стен. Известно, что взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. По версии оккупационных властей, причина взрыва – пожар в товарном поезде".
Что произошло
- Утром 8 октября стало известно о взрывах на Керченском мосту – это единственный коридор, соединяющий оккупированный Крым и Россию.
- Огонь вспыхнул на железнодорожном полотне, однако автомобильный путь так же разрушился – ездить машинами больше невозможно. Кусочки переправы падают под воду.
- Пропагандисты начали придумывать бессмысленные версии и повторять друг за другом – мол, мост повредили "украинские вандалы", "вспыхнула цистерна с топливом". Дрожа, захватчики уверяют, что в Крыму достаточно продовольствия.
- Лучшие мемы от украинцев смотрите по ссылке.