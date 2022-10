В социальных сетях "несется" по поводу взрыва на Крымском мосту. Не смогли сдержать реакции и украинские знаменитости – смотрите их реакции ниже.

Читайте также "А вам, гниды, все вернется": эмоциональные реакции звезд на обстрелы многоэтажек в Запорожье

Владимир Остапчук

С днем рождения Вова,

– написал телеведущий.

Он также придумал забавный стишок по этому поводу. "Крымский мост is falling down, falling down, falling down. Крымский мост is falling down. F*ck you, Putin".

Как горит Крымский мост: видео

Евгений Клопотенко

"Украинцы наконец-то зажгли костер в Крыму, чтобы наварить борща на всю нашу страну".



Реакция Клопотенко / Фото с его инстаграма

Светлана Тарабарова

Певица процитировала строки из своей песни: "Кожен крок наближає її. Таку жадану дорогу додому. Верим ВСУ. Приближаем вместе. Великолепный повод задонатить".

Горит Крымский мост: видео

Кристина Горняк

"Слава нашим героям! Крым – это Украина, пакуйте манатки".

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала свое счастливое фото: "Когда проснулась, а Крымский (горит – Showbiz 24)" и добавила эмоджи огонек.

Маша Ефросинина счастлива от утренних новостей / Фото из инстаграма ведущей

Юрий Горбунов

А утро хорошее! Крымский мост! Да и такое! Бывает! Что поделать,

– посмеялся над захватчиками Горбунов.

Наталья Могилевская

"Крымский мост горит! И такое в жизни бывает. Доброе утро! Ps. момент взрыва на Крымском мосту. С днем рождения, пуйло".

Григорий Решетник

Ведущий также поделился авторским стихом. "Это утро настало. Еще пятое утро – уже не сплю. Не хочется и уже не спится. Жду я хлопка на мосту. Он уже месяц мне снится".

Злата Огневич

Если ваш подарок на день рождения не похож на горящий Крымский мост, даже не зовите меня на вечеринку,

– написала певица.



Скриншот из инстаграма Златы Огневич

Эктор Хименес-Браво

"Что по хлопку? ВСУ – лучший поставщик хлопка во всем мире! Верим и гордимся. А вы там и дальше молчите, ничего не горит".

Маричка Падалко

"Доброе утро! Так сейчас горит Крымский мост. Просто как на эскизе марки "Укрпочты". Вот она – сила визуализации! Мощный взрыв раздался сегодня утром. Местные жители в Керчи сообщают, что взрыв был очень ощутим, в квартирах вылетели окна, и была вибрация стен. Известно, что взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. По версии оккупационных властей, причина взрыва – пожар в товарном поезде".

Что произошло