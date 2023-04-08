"Ви повинні перемогти": розмова з Käärijä – фаворитом Євробачення, який представлятиме Фінляндію

До пісенного конкурсу Євробачення залишається все менше часу – у Ліверпулі триває будівництво сцени, а учасники працюють над тим, аби у травні вразити глядачів. Серед них і Käärijä – репер, співак та автор пісень, який цього року представлятиме на конкурсі Фінляндію.

За прогнозами букмекерів, Єре Пойхонен (а саме так звати виконавця) є другим після Швеції фаворитом на перемогу в цьогорічному Євробаченні. Шанси на його тріумф становлять 15%. Оскільки репетиції в Ліверпулі ще не почалися, то це є доволі високим показником.

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24 Канал продовжує спецпроєкт "На українську вечірку в Британію", у межах якого ми знайомимо вас з учасниками цьогорічного Євробачення, яке замість України приймає Сполучене Королівство. Далі пропонуємо вам дізнатися більше про Єре Пойхонена – його пісню, номер та думку щодо представників нашої країни.

Хотіли зробити щось божевільне, – як Käärijä отримав право представити Фінляндію на Євробаченні

Єре Пойхонену 29 років. Останні 9 років свого життя займається музикою. За цей час він встиг здобути популярність у Фінляндії, зокрема, через свій яскравий образ, почуття гумору, самоіронію та не в останню чергу через те, що його виступи – справжні шоу.

У січні цього року Käärijä став одним із 7 фіналістів Uuden Musiikin Kilpailu ("Конкурс нової музики") 2023, який є національним відбором країни на Євробачення. Після релізу пісні Cha Cha Cha, з якою він подався на відбір, він одразу ж став фаворитом.

Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться відео онлайн

25 лютого у фіналі нацвідбору Käärijä буквально здійснив фурор. Система голосування у відборі – 25% голоси міжнародного журі та 75% голосів глядачів. В обох випадках Єре переміг, сумарно отримавши 539 балів. Відрив від другого місця просто колосальний – 387 балів. Таким чином виконавець отримав право представити свою країну на конкурсі у Ліверпулі.

Як проходить підготовка до конкурсу?

Усе йде добре, ми активно відпрацьовуємо номер, який буде у Ліверпулі. Я намагаюся втримати всі думки у голові, бо, якщо чесно, я зараз трохи втомлений, але роблю все можливе, щоб виступити якомога краще.

На сцені Євробачення номер відрізнятиметься від того, що було на сцені Національного відбору?

Так, буде трохи відмінностей від виступу на Нацвідборі, однак ми хочемо зберегти той танець та рухи, які були.

Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться онлайн відео виступу

Як з’явилася пісня Cha Cha Cha? Вона була створена спеціально для Євробачення?

Ні, просто одного разу ми прийшли на студію звукозапису і хотіли зробити щось справді божевільне. І нам вдалося, тому, власне, ми і їдемо у Ліверпуль.

Ми не збиралися робити щось спеціально для Євробачення, а тільки щось веселе й божевільне.

Як ти вирішив брати участь в Національному відборі на Євробачення цього року?

Коли я почув першу версію пісні Cha Cha Cha, я зрозумів, що це справді щось неймовірне і божевільне.

Тому з’явилося бажання поїхати з цим на Євробачення. Я пішов на відбір, і, як результат, переміг.

Який сенс цієї пісні? Що ти хочеш сказати світові зі сцени в Ліверпулі?

Найперше, що кожен може бути тим, ким він хоче бути. І нікого не має хвилювати те, що про нього думають інші. Просто не потрібно зважати на це і бути собою.

Käärijä про TVORCHI, Катерину Павленко і готовність до перемоги

Коли ти переміг на відборі й отримав право представити Фінляндію, багатьох людей зацікавило твоє вбрання на виступі. Фанати Євробачення проводять аналогію з вбранням Катерини Павленко з гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021 у Роттердамі.

Тут ми показали співаку фото Катерини Павленко у легендарній зеленій шубі, в якій вона виступала на конкурсі, що викликало захват у Єре.

Справді? Я ніколи не бачив цього! (сміється, – 24 Канал). Але справді дуже схоже! Ця шуба виглядає просто чудово, і колір схожий.

Порівняння образів Катерини Павленко та Käärijä / Колаж 24 Каналу

Фінляндія перемагала на Євробаченні тільки 1 раз – у 2006 році. Зараз букмекери високо оцінюють твої шанси цього року, тому маю дещо дивне запитання: чи готовий ти привезти другу перемогу на конкурсі для своєї країни?

Звичайно, що готовий. Власне, тому я і їду туди (сміється, – 24 Канал). Я хочу перемогти. Перемогти у всьому, чому можливо.

. Першу і поки що єдину перемогу Фінляндії у 2006 році принесла хард-рок гурт Lordi з піснею Hard Rock Hallelujah. Тоді Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль з піснею Show me your love, яка увійшла в десятку кращих, посівши 7-е місце.

Чи чув ти пісні конкурентів, з якими змагатимешся у Ліверпулі?

Не всі, але чув багато з них. Дуже сподобалися Німеччина, Україна, Швеція та Австрія. Цього року справді дуже багато крутих пісень.

Що ти можеш сказати про пісню Heart of Steel, яка цього року представить Україну?

Насправді мені дуже подобаються TVORCHI та їхній стиль. Пісня – чудова. З нетерпінням чекаю, щоб побачити та почути їх наживо.

Хто кумир Käärijä та що співак бажає українцям

До цього року ти слідкував за Євробаченням?

Так!

Можливо, у тебе є улюблена пісня від України?

Звичайно! Коли Євробачення було у нас, у Гельсінкі, тут виступала Вєрка Сердючка. Обожнюю її. Це було неймовірно, божевільно та весело.

Попри важкі часи зараз ми, українці, не забуваємо про прекрасне: про музику та мистецтво. Що б ти хотів зараз сказати українцям, зокрема тим, хто читатиме це інтерв’ю?

Хочу побажати вам сили та любові. Те, що відбувається зараз – жахливо. Однак ви повинні боротися та перемогти у цій війні.

Käärijä виступить на сцені Євробачення 9 травня у першому півфіналі під номером 15. Своїм запальним номером він закриє цей півфінал. Україна цього дня не голосуватиме.