Жбурнув наш прапор під стіл: представник Фінляндії на Євробаченні-2023 обурив українців

Співак Käärijä, який представляв Фінляндію на Євробаченні-2023, обурив українців своїм вчинком. Під час концерту артист підняв український прапор і жбурнув його під стіл.

Момент зафіксували на відео. Українці в соцмережах розкритикували виконавця, передає 24 Канал.

Цікаво "Хочу, щоб закінчилась війна": зірка "Сексу і місто" розчулила відео з маленькою українкою

Käärijä жбурнув український прапор під стіл

Фани кинули на сцену український стяг, він спочатку почав махати рукою та казати: "Ні, ні, ні". Співак навіть не підійшов до прапора, а пізніше просто кинув його під стіл і продовжив концерт.

Цей вчинок здивував та обурив українців, адже на Євробаченні-2023 Käärijä публічно підтримав Україну. В соцмережах українці різко розкритикували байдужість артиста.

Раніше Käärijä підтримав Україну