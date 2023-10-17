Жбурнув наш прапор під стіл: представник Фінляндії на Євробаченні-2023 обурив українців
17 жовтня 2023, 14:55Читать новость на русском
Співак Käärijä, який представляв Фінляндію на Євробаченні-2023, обурив українців своїм вчинком. Під час концерту артист підняв український прапор і жбурнув його під стіл.
Момент зафіксували на відео. Українці в соцмережах розкритикували виконавця, передає 24 Канал.
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Käärijä жбурнув український прапор під стіл
Фани кинули на сцену український стяг, він спочатку почав махати рукою та казати: "Ні, ні, ні". Співак навіть не підійшов до прапора, а пізніше просто кинув його під стіл і продовжив концерт.
Цей вчинок здивував та обурив українців, адже на Євробаченні-2023 Käärijä публічно підтримав Україну. В соцмережах українці різко розкритикували байдужість артиста.
Раніше Käärijä підтримав Україну
- Півроку тому співак з Фінляндії співчував українцям. Тоді він навіть назвав Вєрку Сердючку своїм найулюбленішим учасником Євробачення за всю його історію конкурсу.
- Käärijä тепло підтримував Україну. "Хочу побажати українцям сил і любові. Те, що відбувається зараз – жахливо. Однак ви повинні битися і перемогти у цій війні", – казав фін.
- Учасник зізнавався, що йому дуже сподобався трек українського дуету TVORCHI.
- Українці теж підтримали учасника з Фінляндії. Käärijä тоді навіть розплакався.