Момент запечатлели на видео. Украинцы в соцсетях раскритиковали исполнителя, передает 24 Канал.

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Käärijä швырнул украинский флаг под стол

Фаны бросили на сцену украинское знамя, он сначала начал махать рукой и говорить: "Нет, нет, нет". Певец даже не подошел к флагу, а позже просто кинул его под стол и продолжил концерт.

Этот поступок удивил и возмутил украинцев, ведь на Евровидении-2023 Käärijä публично поддержал Украину. В соцсетях украинцы резко раскритиковали безразличие артиста.

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