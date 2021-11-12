Красива музика і свічки: ексдружина Позитива про заручини та весілля зі співаком

Репер Позитив та його колишня дружина Анна Андрійчук рідко розповідали про особисте життя. Лише після розлучення екскохана артиста поділилась, як зароджувалися їхні стосунки та яким було весілля.

Позитив (Олексій Завгородній) та Анна Андрійчук познайомилися, коли дівчині було 16 років. Вперше вони зустрілися у компанії спільних друзів, але не надто зацікавилися один одним. Все розпочалося вже після наступної вечірки.

До слова Почуваєшся на повному дні, – ексдружина Позитива про те, хто був ініціатором розлучення

Ми зібралися великою компанією, був Льоша, і якась дівчина запитала у нього, хто я така, а він сказав: "Моя майбутня дружина". Це був такий перехідний вік, юнацький максималізм, і я кажу: "Я в кохання не вірю, що ти розповідаєш? Яка дружина?". Ну, в результаті, сталося, як сталося,

– поділилась Анна.

Саме після цього дівчина закохалась в Олексія. Вони почали жити разом через рік. Ще пізніше, 8 березня, Завгородній зробив коханій пропозицію. Все відбулося після вечері в ресторані.

"Ми їли, а він каже: "Ну пішли вже додому", – а я йому: "Ну почекай, у мене свято, давай ще посидимо". Я бачила, що він нервував. Ми прийшли додому, я пішла на кухню робити чай, виходить Льоша у смокінгу і кличе мене до кімнати. Я заходжу, а в нас все у свічках і вмикається красива музика, він став на коліно й освідчився. Красиві слова, я плачу. Для кожної дівчинки це такий трепетний момент", – розповіла вона.

Після того, як Анна відповіла згодою, Позитив відчинив вікно і прокричав: "Вона сказала "так"". Тоді друг артиста влаштував неймовірний феєрверк.

Весілля Позитива

Анна Андрійчук розповіла, що їхня церемонія одруження відбулась через два роки після заручин – у серпні 2013 року. На свято було запрошено 150 гостей.

Весілля моєї мрії. Мені, як дівчинці, хотілося сукню Вери Вонг. Мені батьки зробили такий сюрприз і замовили її з Америки. Це був найідеальніший момент в моєму житті – красивий ресторан, купа друзів. Пам’ятаю, з нас навіть ведучий не взяв гроші, сказав, що він не бачив ще крутішого весілля,

– вразила дівчина.



Весілля Позитива та Анни Андрійчук / Фото з інстаграму Анни Андрійчук

Та через 8 років шлюбу подружжя розлучилося. Екскохана артиста зізналась, що причиною розриву було те, що Позитив на перший план ставив кар'єру і музику. В той час як вона хотіла справжню сім'ю та дітей.