Позитив (Олексій Завгородній) та Анна Андрійчук познайомилися, коли дівчині було 16 років. Вперше вони зустрілися у компанії спільних друзів, але не надто зацікавилися один одним. Все розпочалося вже після наступної вечірки.

До слова Почуваєшся на повному дні, – ексдружина Позитива про те, хто був ініціатором розлучення

Ми зібралися великою компанією, був Льоша, і якась дівчина запитала у нього, хто я така, а він сказав: "Моя майбутня дружина". Це був такий перехідний вік, юнацький максималізм, і я кажу: "Я в кохання не вірю, що ти розповідаєш? Яка дружина?". Ну, в результаті, сталося, як сталося,

– поділилась Анна.

Саме після цього дівчина закохалась в Олексія. Вони почали жити разом через рік. Ще пізніше, 8 березня, Завгородній зробив коханій пропозицію. Все відбулося після вечері в ресторані.

"Ми їли, а він каже: "Ну пішли вже додому", – а я йому: "Ну почекай, у мене свято, давай ще посидимо". Я бачила, що він нервував. Ми прийшли додому, я пішла на кухню робити чай, виходить Льоша у смокінгу і кличе мене до кімнати. Я заходжу, а в нас все у свічках і вмикається красива музика, він став на коліно й освідчився. Красиві слова, я плачу. Для кожної дівчинки це такий трепетний момент", – розповіла вона.

Після того, як Анна відповіла згодою, Позитив відчинив вікно і прокричав: "Вона сказала "так"". Тоді друг артиста влаштував неймовірний феєрверк.

Весілля Позитива

Анна Андрійчук розповіла, що їхня церемонія одруження відбулась через два роки після заручин – у серпні 2013 року. На свято було запрошено 150 гостей.

Весілля моєї мрії. Мені, як дівчинці, хотілося сукню Вери Вонг. Мені батьки зробили такий сюрприз і замовили її з Америки. Це був найідеальніший момент в моєму житті – красивий ресторан, купа друзів. Пам’ятаю, з нас навіть ведучий не взяв гроші, сказав, що він не бачив ще крутішого весілля,

– вразила дівчина.



Весілля Позитива та Анни Андрійчук / Фото з інстаграму Анни Андрійчук

Та через 8 років шлюбу подружжя розлучилося. Екскохана артиста зізналась, що причиною розриву було те, що Позитив на перший план ставив кар'єру і музику. В той час як вона хотіла справжню сім'ю та дітей.