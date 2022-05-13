Виконавиця й модель Даша Астаф'єва поділилась ефектним фото на особистій сторінці. Вона показала, що отримала від українських захисників.

До слова Я дуже щаслива, – Даша Астаф'єва знайшла нове кохання під час війни

Даша Астаф'єва показала сюрприз від захисників

Зірка опублікувала світлину, на якій був снаряд із підписом "Від Даші Астаф'євої". Ймовірно, цей снаряд вони згодом адресують російським військам.

Вперше в житті отримала автограф… Постійно думаю про чоловіків які нас боронять. Що багато з них – це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки, та захищати свої родини, країну. Творити нову історію, мир,

– поділилась співачка.



Сюрприз для Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму зірки

"Світ, який захищається від "русскава міра" назавжди буде перед очима. З цими жахіттями та незабутніми кадрами горя які лишили після себе орксєяне. І кожного дня, цей світ дивує тим, яка в нас воля та жага до перемоги. Які в нас чудові люди. Для мене особисто, кожен, хто лишився і робить свою справу в країні назавжди герой!" – додала Даша Астаф'єва.

Також знаменитість показала свій "снаряд" – картоплину. Нагадаємо, Даша Астаф'єва активно займається волонтерством, найчастіше вона перебуває на кухні. Зірка чистить картоплю, миє посуд та готує їжу для військових та ТрО.

"Моя атвєтка", – підписала фото артистка.



"Відповідь" від Даші Астаф'євої / Фото з інстаграму зірки

Фани діляться враженнями від ефектних кадрів. Фото прокоментувала навіть Леся Нікітюк: